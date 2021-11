Les 8 nouveaux raccourcis Windows 11 à connaître | La technologie

Avec l’arrivée du nouveau système d’exploitation, Microsoft nous invite à savoir quels raccourcis clavier nous devons connaître pour rendre notre quotidien avec l’ordinateur plus confortable, à la fois pour travailler et pour tergiverser.

Comme vous le savez bien, le 5 octobre, Windows 11 est officiellement sorti, et bien que vous ne l’ayez pas reçu automatiquement, il existe un moyen de l’installer manuellement (voici le guide pour le faire facilement).

Et une fois installé, l’important est d’accéder au système d’exploitation, qui a ses astuces comme tout autre OS. Il ressemble à Windows 10, c’est vrai, mais il a ses propres raccourcis clavier car il y a de nouvelles fonctionnalités.

Ici on vous dit les 8 nouveaux raccourcis qui valent la peine d’être contrôlés. Prenez un stylo et du papier :

Touche Windows + W : Ouvrir les widgets Touche Windows + Z : Mises en page ouvertes Touche Windows + Alt + Flèche vers le haut : Ajuster la fenêtre active à la moitié supérieure de l’écran Touche Windows + Alt + Flèche vers le bas : Ajuster la fenêtre active à la moitié inférieure de l’écran Touche Windows + Ctrl + C : Activer le filtre de couleur Touche Windows + C : Ouvrir le chat Microsoft Teams Touche Windows + A : Ouvrir les paramètres rapides Touche Windows + N : Ouvrir le centre de notification et le calendrier

Avec tous ces raccourcis, le plus sûr est de gagner du temps au quotidien, mais ne soyez pas frustré s’il faut quelques semaines pour saisir les combinaisons, nous est arrivé à tous.

Au fil du temps, Windows ajoutera sûrement de nouvelles options, notamment face aux nouvelles fonctionnalités qui devraient arriver au cours de ces mois post-lancement. Comme d’habitude avec les versions, il reste des mois pour voir la meilleure version de Windows 11.