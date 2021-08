Les 8 plus grandes légendes de DC Comics de Suicide Squad

Laboratoires STAR

Dans les bandes dessinées, Polka-Dot Man est nommé ainsi car les pois sur son costume peuvent se transformer en différentes armes et véhicules. Dans The Suicide Squad, Abner Krill a plutôt été exposé à un virus interdimensionnel qui l’a fait développer des pois et des pustules multicolores de son corps, l’obligeant à expulser les points de son corps au moins deux fois par jour, ou ils consommeraient lui. Abner a été exposé au virus par sa mère, qui travaillait comme scientifique à STAR Labs et était désespérée de transformer ses enfants en super-héros, bien qu’Abner ait été parmi les rares à avoir survécu à ses expériences. STAR Labs est l’une des institutions les plus importantes de DC Comics depuis des décennies, et le Dr Silas Stone était à la tête de STAR Labs dans la continuité DCEU jusqu’aux événements de la Justice League de Zack Snyder, utilisant ses ressources pour sauver son fils, Victor, et tourner lui dans Cyborg.