Les 8 soirées boxe premium à ne pas manquer en 2022

Parmi les huit nominations se démarquent surtout les combats avec des titres mondiaux en jeu tels que ceux qui affronteront Lawrence Okolie contre Michal Cieslak (27 février), à Leigh Wood contre Michael Conlan (12 mars), ou Kiko Martínez contre Josh Warrington II (26 mars), en plus des combats attrayants entre Jessie Vargas et Liam Smith (5 février), John Ryder et Danny Jacobs (12 février), Jaime Munguía et D’Mitrius Ballard (19 février), Juan Francisco Estrada et ‘Chocolatito’ III (5 mars) et Vergil Ortiz Jr. et Michael McKinson (19 mars).

Mention spéciale pour le combat de Kiko Martínez. Le champion du monde espagnol des poids deux met sa ceinture poids plume IBF nouvellement acquise en jeu contre son vieil ennemi Josh Warrington, qui avait déjà battu Martinez en 2017. La revanche sera retransmise en direct dans le monde entier via DAZN (hors Nouvelle-Zélande et Australie).

Lire aussi Celes Piedrabuena

Lire aussi Celes Piedrabuena

« Après avoir clôturé 2021 avec un excellent programme de combat sur DAZN, nous nous engageons comme toujours à garder ce rythme avec nos partenaires et sommes ravis d’annoncer un début sans précédent pour 2022 », a-t-il expliqué. Ed Breeze, vice-président exécutif des droits chez DAZN.

Pour sa part, Eddie Hearn, Le président de Matchroom a ajouté : « Ce sera une année passionnante pour Matchroom et DAZN avec de superbes soirées à travers le monde, et je suis ravi du programme initial que nous avons mis en place pour lancer l’année. »

Alors que, Óscar De la Hoya, président-directeur général de Golden Boy, a commenté: « Golden Boy a terminé 2021 avec des combats incroyables et bourrés d’action sur DAZN dirigés par certaines des plus grandes stars du sport telles que Vergil Ortiz, Jr, Jaime Munguia et Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez. Nous sommes ravis de continuer à travailler avec DAZN en 2022 dans les prochains événements de ces boxeurs.

Lire aussi la formulation

Lire aussi Rédaction