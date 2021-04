Les 8 vérités (avec faits) du vaccin AstraZeneca

07/04/2021 à 19:40 CEST

La prolifération de nouvelles inquiétantes sur les effets indésirables possibles du vaccin Oxford AstraZeneca pousse de nombreuses personnes à rester à l’écart. refusant de se faire vacciner avec cette foutue «marque».

De plus, beaucoup de ceux qui reçoivent la première dose, ils le font en détresse, dans une plus ou moins grande mesure, par crainte d’avoir ou non la malchance de souffrir de graves problèmes après la vaccination.

Il y a deux jours, la base de données européenne sur les effets indésirables possibles des vaccins a rapporté que 2 599 personnes en Espagne se sont plaintes de douleurs musculaires et de malaise général après avoir été vaccinées avec AstraZeneca. C’est une statistique qui renforce sans aucun doute la grande inquiétude du peuple.

Mais ce qui inquiète vraiment nos dirigeants, c’est de savoir si le vaccin AstraZeneca produit parfois ce que l’on a appelé la thrombopénie immunitaire prothrombotique, désormais fameux thrombus post-vaccination.

Première vérité: ce qui se passe

Un suivi rigoureux des vaccinés en Allemagne, 1 personne sur 83 000 vaccinés avec AstraZeneca a développé des caillots sanguins. En ce sens, les chiffres des personnes atteintes de thrombus après avoir reçu le vaccin AstraZeneca enregistré dans les pays nordiques, ils sont encore pires.

Au milieu de la polémique, le 18 mars, Emer Cooke, le directeur exécutif de l’EMA semble indiquer que l’Agence européenne des médicaments a continué à clin d’œil au vaccin AstraZeneca, le considérant comme sûr et efficace.

Cependant, Marco Cavaleri, responsable de la stratégie vaccinale de l’Agence européenne des médicaments, a déclaré hier que «il existe une certaine relation entre de rares cas de thrombose et l’administration du vaccin AstraZeneca COVID-19, bien que les causes n’aient pu être établies. »

Par une note adressée à la presse ce mercredi 7 mars dans l’après-midi, le Le comité de sécurité de l’Agence européenne des médicaments annonce que de très rares cas de caillots sanguins inhabituels survenant chez des patients présentant de faibles taux de plaquettes dans le sang doivent être inclus comme effets indésirables très rares de Vaxzevria (le nom actuel du vaccin COVID-19 d’AstraZeneca).

Le comité susmentionné «rappelle aux professionnels de la santé et aux personnes recevant le vaccin d’être conscients de la possibilité de très rares cas de caillots sanguins associés à de faibles taux de plaquettes dans le sang à l’intérieur 2 semaines après la vaccination. Jusqu’à présent, la plupart des cas signalés sont survenus chez des femmes de moins de 60 ans dans les 2 semaines suivant la vaccination. Sur la base des preuves actuellement disponibles, aucun facteur de risque spécifique n’a été confirmé & rdquor;.

Il est rappelé aux personnes qui ont reçu le vaccin AstraZeneca de consulter immédiatement un médecin si elles développent des symptômes de cette combinaison de caillots sanguins et de plaquettes sanguines basses.

Comme la question du vaccin AstraZeneca semble se transformer en une succession interminable d’énoncés qui nous rempliront de «dix sous, diretes et retours», il est commode d’analyser les données en appliquant rigoureusement la méthode scientifique.

Deuxième vérité: ce n’est pas celle qui cause le plus de caillots sanguins

Il convient de noter que, de manière surprenante, le bilan des possibles effets indésirables des vaccins britanniques (Que cela nous plaise ou non, c’est l’un des pays les plus avancés au monde en science et santé, et c’est aussi l’un des plus vaccinés) beaucoup plus de cas de thrombus post-vaccination chez ceux qui ont reçu le vaccin Pfizer que parmi ceux vaccinés avec AstraZeneca (et les différences sont statistiquement significatives) malgré le fait que la plupart des gens là-bas ont été vaccinés avec AstraZeneca.

Troisième vérité: ce n’est pas celle qui a les effets les plus néfastes

La même base de données européenne sur les effets indésirables possibles des vaccins qui a mis en évidence que en Espagne, 2599 personnes se sont plaintes de douleurs musculaires et d’un malaise général après avoir été vaccinées avec AstraZeneca, il indique également que 8610 personnes ont ressenti un inconfort similaire après avoir été vaccinées en Espagne avec Pfizer.

Est-ce que 2 599 est supérieur à 8 610?

De plus, cette base de données reflète 1148 plaintes de ceux qui ont reçu le vaccin Moderna en Espagne. Au fait, combien d’entre eux seront réellement affectés par l’effet nocebo? (nocebo est plus ou moins le contraire du placebo, c’est-à-dire souffrir des signes d’une maladie en espérant qu’ils surviennent)

Tout ce gâchis lié aux vaccins AstraZeneca semble être la conséquence de l’un des plus gros problèmes de la société européenne d’aujourd’hui: une bureaucratie excessive.

Le risque que nous courons en vaccinant avec AstraZeneca est certainement d’un niveau très similaire à celui que nous courons en vaccinant avec n’importe quel autre des vaccins Covid-19.

Il s’agit sans aucun doute d’un risque nettement inférieur à celui que beaucoup d’entre nous qui sommes déjà plus âgés couraient lorsque, dans notre enfance lointaine, nous avons été vaccinés avec les vaccins de l’époque.

Nous pouvons mieux comprendre le risque que nous courons d’être vacciné avec AstraZeneca par rapport au risque de certaines de nos activités quotidiennes.

Quatrième vérité: il est plus dangereux d’essayer un nouvel aliment

En premier lieu, nous nous placerons avec imagination dans le pire des cas.

Supposons que le vaccin AstraZeneca produise des caillots sanguins chez 2 personnes sur 100 000 vaccinées, ce qui est considérablement pire que celui enregistré en Allemagne.

Supposons également que certains de ceux qui souffrent de ces thrombus doivent être traités de manière hospitalière. Et quelques-uns mourront. Cela semble très grave. Mais est-ce vraiment?

Il est certainement beaucoup plus dangereux d’essayer un nouvel aliment que de se faire vacciner avec AstraZeneca.

Dans notre pays 57 personnes sur 100000 souffrent d’un choc anaphylactique très sévère par an simplement en mangeant. Les aliments courants tels que le poisson, les crustacés, les fruits et les noix font partie des produits qui causent une grande partie de ces anaphylaxies.

Ceux qui en souffrent se retrouvent aux urgences d’un hôpital. Ceux qui n’arrivent pas à l’heure décèdent souvent (et certains qui arrivent aussi à l’heure).

Cependant, personne n’abandonne d’essayer un nouveau poisson ou un fruit exotique, de peur de mourir malgré le fait que vous êtes 48 fois plus susceptible d’être tué par ces aliments que le vaccin AstraZeneca, même si leurs effets indésirables atteignaient en réalité 2 cas de thrombus sur 100 000, ce qui n’est pas le cas.

Cinquième vérité: la pilule est plus dangereuse pour ne pas faire de mal

Il est recommandé qu’après avoir été vaccinés avec AstraZeneca, nous prenions un AINS (anti-inflammatoire non stéroïdien) tel que le paracétamol. Mais prendre ces médicaments est bien plus dangereux que de se faire vacciner AstraZeneca.

En Espagne, environ 60 personnes sur 100000 souffrent d’un choc anaphylactique sévère en raison d’allergies aux médicaments, principalement aux AINS, comme le paracétamol. et certains antibiotiques. Cinq fois plus que les 1,2 cas pour 100 000 habitants qui développent des thrombus après le vaccin AstraZeneca.

Cela signifie que plus de personnes mourront des effets indésirables des médicaments «à vie» (comme le Parcétamol) pris après la vaccination pour éviter la douleur, que des problèmes causés par le vaccin AstraZeneca.

Sixième vérité: ce qui tue, et beaucoup, ne se fait PAS vacciner

Ce que tout le monde semble oublier, c’est qu’en un an Covid 19 a jusqu’à présent produit 75.783 décès selon les chiffres officiels du ministère de la Santé (et plus de 92.000 selon l’excédent de décès de l’INE), tandis que les personnes vaccinées ne tombent pas malades avec des symptômes graves, ne vont pas aux USI et ne meurent pas.

Septième vérité: j’ai été vacciné avec AstraZeneca lundi dernier

J’ai récemment fait remarquer que je m’en fiche si j’étais vacciné avec AstraZeneca.

Mon souhait a été exaucé. Lundi dernier, j’ai été vacciné avec AstraZeneca à l’hôpital Isabel Zendal de Madruid. Je n’ai ni douleur ni inconfort. Je n’ai pas pris d’AINS. Je n’avais même pas la moindre inquiétude. Il savait qu’il était plus susceptible d’être blessé par les nombreux gardes de sécurité privés qui proliféraient (dé) organisant les files d’attente à Zendal que par le vaccin AstraZeneca administré par des infirmières capables et compétentes.

J’ai eu de la chance avec les gardes. Connaître les chiffres Qui se soucie du vaccin?

Huitième vérité: pourquoi tant de problèmes?

Sur quelle peut être la cause des soupçons, accusations, suspensions, reports & mldr; si difficile à comprendre d’un point de vue scientifique, je n’ai pas de réponse. Ce n’est pas à moi de le chercher et je ne saurais pas non plus comment le faire. Il y a de magnifiques journalistes qui vont sûrement enquêter et nous dire la raison d’un non-sens qui peut coûter des vies.