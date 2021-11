Les 9 appareils intelligents que vous devriez avoir dans votre chambre | La technologie

Comme nous le savons déjà, la technologie a déjà atteint tous les domaines de notre vie et l’un d’eux est notre maison, avec ce qu’on appelle une maison intelligente. Eh bien, notre salle peut aussi devenir une instance hautement technologique.

La maison intelligente est une réalité aujourd’hui, spécialement orientée vers le salon et la cuisine avec de multiples appareils qui peuvent nous aider à faire fonctionner ces deux pièces de manière beaucoup plus fonctionnelle.

Mais ne pensez pas que la salle est un endroit où la technologie ne peut pas être implantée, car nous pouvons la rendre extrêmement intelligente.

La fonctionnalité et le confort seront deux des bases sur lesquelles reposera tout ce que nous implantons dans le lieu que nous dédions au sommeil.

Il y a peut-être même des parties de cette pièce que vous n’auriez pas imaginées que nous pourrions lui donner une touche Smart, des endroits où l’intelligence nous apportera un plus très important et que nous n’avions pas.

Index des contenus :

Lit intelligent

La vérité est que, même si vous ne vous y attendiez pas, les lits intelligents sont déjà arrivés, même s’il ne s’agit pas encore d’une technologie très développée, bien que présentant des caractéristiques vraiment intéressantes et curieuses.

Il y a des lits qui peuvent être connectés à Alexa ou Assistant Google, grâce à laquelle on peut utiliser la voix et certaines commandes pour régler le lit.

Il y a même des lits qui intègrent application mobile Avec lequel vous pourrez suivre le sommeil (avec des rapports envoyés au smartphone), la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et même, si le lit le permet, faire varier la température.

Haut-parleur intelligent

Nous pouvons mettre un haut-parleur intelligent dans notre pièce pour en faire le centre de tous les appareils que nous avons dans la pièce et qui peuvent y être connectés.

Il peut même avoir un écran, qui peut servir de réveil sur la table de chevet.

Mais l’essentiel est que de cette enceinte qui sera compatible avec Alexa ou Assistant Google, nous pourrons utilisation vocale tous les appareils intelligents de la pièce.

Il peut être utilisé pour mettre de la musique, nous informer de la météo, des actualités et bien plus encore.

Rideaux, stores ou stores intelligents

Imaginez à quel point il peut être confortable d’être au lit et avec juste une commande de notre voix les stores sont fermés, les rideaux ou les stores de notre chambre.

Mais tout ne peut pas être comme ça, mais cela peut être fait pour que le store s’ouvre légèrement en même temps que le réveil sonne, pour vous donner un autre exemple.

Nous pouvons avoir le contrôle pour le moment au moyen de commandes de la voix ou créer des routines, aussi bien pour les rideaux que pour les stores. Ils peuvent également être contrôlés même si nous ne sommes pas à la maison depuis notre mobile.

Ampoules intelligentes

Comme d’habitude, les ampoules ne pouvaient pas manquer, car elles font fondamentalement partie de tout ce conglomérat de technologie que nous voulons avoir dans notre pièce.

Nous pourrons les allumer et les éteindre quand on veut, donnant plus ou moins d’intensité, changeant de couleurs, dans bien des cas, et même accompagnant son arrêt pour qu’il produise petit à petit et ainsi nous accompagne quand on s’endort.

Comme il est évident, nous pouvons également créer des routines, en les faisant coïncider avec le réveil, pour vous donner un exemple.

Oreiller intelligent

On peut dire qu’il existe deux types d’oreillers intelligents, ceux qui le sont déjà de l’usine et d’autres qui font ceux que nous avons se devenir intelligent.

De tels oreillers peuvent surveiller notre sommeil, agissent comme audio personnel, d’autres servent à aider à l’éveil et il y a même ceux qui ont des fonctions pour éviter de ronfler ou du moins pour les atténuer autant que possible.

Purificateur d’air intelligent

La qualité de l’air est essentielle à la santé, mais dans une pièce où l’on dort, elle peut l’être encore plus.

Les purificateurs d’air intelligents gardent le air ambiant totalement sain, mais ils sont également capables de surveiller sa qualité pour savoir jusqu’où ils doivent fonctionner, en mettant à jour ces informations toutes les quelques secondes.

Il y en a qui sont capable d’éliminer 99,9% des particules nocives pour nous, ainsi nous serons bien protégés de tout ce qui pourrait nous nuire, sachant que l’air que nous respirons est un élément fondamental de notre bien-être.

Lampe de chevet intelligente

Les lampes de table intelligentes peuvent être très intéressantes une fois que nous nous préparons, par exemple, à lire un livre avant d’aller dormir, car nous pouvons régler l’éclairage grâce à la voix ou créer une routine avec laquelle l’appareil sait déjà quelle intensité utiliser.

Quand on n’a pas besoin de l’intensité des ampoules du plafond et que la commodité d’avoir une lumière à côté d’elle est pressante, mieux vaut être malin pour la manipuler à volonté.

Projecteurs d’étoiles

Ce type d’appareil n’est peut-être pas indispensable pour une pièce connectée, mais il est vrai qu’il donne un touche de dynamisme vraiment élevé, en plus de rendre la pièce plus spectaculaire.

De plus, bon nombre de ces projecteurs d’étoiles sont compatibles avec Alexa et Assistant Google, afin que nous puissions les traiter avec la voix avec le plus grand confort.

Prise intelligente

Un autre produit intelligent qui ne doit pas manquer sont les prises intelligentes, car avec eux, nous pouvons contrôler n’importe quel appareil à distance via une application mobile ou par la voix.

Nous pouvons créer des routines extrêmement intéressantes comme si la température ambiante atteint une certaine température, le ventilateur s’allumera automatiquement, pour vous donner un exemple très pratique.

Tout ce que nous avons enseigné sera des dispositifs avec lesquels rendre notre pièce plus intelligente.

Cela le rendra beaucoup plus fonctionnel en raison de la quantité d’options que nous pouvons avoir à notre disposition, en plus d’être beaucoup plus confortable, car l’opération peut être effectuée avec la voix ou avec le smartphone. L’avenir est déjà avec nous et il y a encore beaucoup de place pour l’amélioration.