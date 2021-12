Les 9 meilleures applications pour suivre les envois de colis sur Android et iOS | La technologie

Les achats sur Internet deviennent de plus en plus importants et sont déjà devenus monnaie courante dans un pourcentage assez élevé de ménages. Eh bien, pour savoir où nous avons nos packages, il existe des applications qui nous aident dans ce domaine, à la fois pour Android et iOS. Voyons certains d’entre eux.

Surtout, lorsque vous achetez quelque chose que vous avez hâte de vous joindre, il peut être très utile de pouvoir voir comment se passe l’expédition depuis votre mobile.

C’est pourquoi des applications ont été créées qui ont le pouvoir de nous dire où se trouve l’expédition et ainsi de pouvoir la suivre. Il y a des cas où il vaut mieux ne pas savoir où il se trouve, mais le savoir au moins ne vous rend pas curieux.

Aujourd’hui, nous allons voir quelques-unes des meilleures applications qui nous aideront à garder une trace de ce package que nous sommes si impatients qu’il arrive.

Boutique

L’interface de cette application est assez bonne et a un design certainement attrayant. C’est une application Android et iOS valide.

Shop peut fonctionner avec plusieurs magasins en ligne, ce sera donc suivi facile de ce que nous avons acheté. Un autre avantage est qu’il peut être configuré avec notre compte Amazon pour également suivre les expéditions de ce magasin.

Dès qu’il y a quelque chose de nouveau avec un envoi, nous recevrons une notification, pouvant ajouter des entrées de code de suivi manuellement, en plus de voir le suivi en temps réel.

Recherche de colis AfterShip et achats en ligne

Pour travailler avec AfterShip, nous n’avons qu’à mettre le numéro de suivi, puis les coordonnées de l’opérateur. De cette façon, nous commencerons à notifier les colis que nous avons en cours et son actualité.

C’est une application valide pour Android et iOS avec plus de 700 entreprises de messagerie. Il peut être configuré pour nous avertir lorsqu’un colis passe plusieurs points de contrôle, nous pouvons voir le processus du colis sur une carte et nous pouvons même importer un numéro de suivi à partir d’un e-mail

TrackChecker

Cette application pour les appareils mobiles Android et iOS. Il propose de nombreux modes de classification pour nous aider à gérer le suivi des expéditions. Cela peut être fait par des événements, une description, des dates d’alerte et plus encore.

Les numéros de suivi peuvent être saisis à la main et vous permettent même de configurer des étiquettes code couleur au sein de l’application, ce qui nous permettra d’identifier au mieux chaque colis, en étant plus simple.

Ce qui est très utile, c’est qu’il dispose d’un système pour détection automatique du transporteur en fonction du numéro d’envoi (ça ne marche pas toujours), un support pour lire les codes-barres et un compteur de jours que notre envoi est en route.

Arrivée du colis

Une autre application avec laquelle nous pourrons suivre nos commandes et nos livraisons. Vous pouvez recevoir des notifications automatiques, en plus de quelque chose que nous pensons très bien comme l’incorporation de widgets. Il est valable pour les systèmes d’exploitation Android et iOS.

Vous pouvez opérer avec plus de 500 services de messagerie de plus de 200 pays. Il a la fonction de détection automatique de l’envoi, se mettant en mesure de nous informer de tout l’itinéraire emprunté par le colis.

Quelque chose de très positif à propos de l’application est qu’elle n’a pas de publicité.

Expéditions dans le monde entier

Dans ce cas, il est compatible avec plus de 50 transporteurs dans le monde aussi connu que DHL ou FedEX. L’interface est assez propre et intuitif, ainsi que facile à utiliser.

Il est si simple à utiliser qu’il vous suffit de choisir le transporteur et de scanner le numéro de suivi. Nous aurons des notifications automatiques chaque fois qu’il y aura une mise à jour sur l’envoi.

Il n’y a qu’une version pour les utilisateurs qui ont le système d’exploitation Android.

Suivi de colis tout-en-un

C’est l’une des applications les plus complètes du moment pour Android et iOS.

Il est capable d’afficher des informations sur l’emplacement et l’état de livraison pendant plus de 700 transporteurs dans une interface personnalisable. Il est également capable d’envoyer des notifications automatiques chaque fois que le statut d’un envoi est mis à jour.

Il existe des versions gratuites et payantes de cette application. Avec la version gratuite, vous pouvez garder une trace d’un maximum de 40 paquets simultanément. Si nous devons atteindre 100 colis à la fois, nous devons passer au forfait Standard dont les frais sont de 2,99 $ par mois, tandis que le forfait Premium avec une limite de suivi de 200 colis coûte 4,99 $ par mois.

Pkge.net

Pkge.net est une application qui fonctionne avec des informations assez précises sur les envois nationaux et internationaux d’entreprises telles que UPS, DHL, etc. 700 différents Dans le monde entier. Valable pour Android et iOS.

Vous pouvez suivre l’état de livraison de vos colis en temps réel, cela permet de rechercher et importation automatique des numéros de suivi de Plateformes de type Amazon ou eBay et il a une interface très simple à comprendre, sans grande fanfare dans la conception.

Peut suivre jusqu’à 15 paquets à la foisEn plus de vérifier l’emplacement du colis, calculez la livraison estimée du colis. Il existe une version premium avec plus de fonctionnalités.

Colis

En ayant un interface simple et bien structurée Il est très facile de suivre le ou les colis que nous avons intégrés à cette application, soit en les ajoutant à la main, soit en lisant le code-barres. Vous pouvez facilement personnaliser l’interface de suivi avec une variété de filtres de tri différents, pour lui donner une touche plus personnelle.

Il offre une fonction similaire à ce que nous avons vu dans d’autres applications grâce à laquelle les commandes peuvent être importées directement à partir de sites Web commerciaux tels qu’Amazon ou eBay.

La version gratuite a une limitation du nombre de commandes, tandis que la version premium n’a pas de publicité, mais elle apporte des notifications automatiques et un suivi illimité des colis.

Il s’agit d’une application disponible sur Android et iOS, le système d’exploitation d’Apple.

Suivi des colis de livraisons

En plus d’être une application qui ne fonctionne que pour Android, elle dispose d’une surveillance complète et de type réel de plus de 100 services de messagerie.

Il a une version professionnelle Dans lequel il peut être acheté séparément via des achats intégrés, tout en étant sans publicité, en se synchronisant entre les appareils et en important des commandes d’Amazon, d’eBay et d’autres détaillants.

Il n’existe actuellement qu’une version pour le système d’exploitation Android.

Comme vous avez pu lire toutes ces applications, elles peuvent nous aider à mieux contrôler les colis qui arrivent chez nous. Essayez-les et dites-nous lequel vous avez le plus aimé sur nos réseaux sociaux.