Les 9 meilleures fonctions que vous pouvez donner à un mobile flexible | La technologie

Voici quelques-unes des nombreuses choses que vous pouvez faire sur votre nouvel appareil flexible pour le payer.

Les téléphones flexibles sont déjà une réalité, des appareils qui, bien qu’ils n’aient pas encore un prix leur permettant d’être à la portée de la plupart des poches, constituent une technologie qui gagnera progressivement des parts de marché auprès d’entreprises déjà pleinement engagées telles que Samsung, Xiaomi ou Huawei, et sûrement beaucoup d’autres se joindront à l’avenir.

Mais en plus de montrer à vos amis, nous pouvons donner une multitude d’utilisations à notre tout nouveau téléphone flexible, comme le nouveau Galaxy Z Fold 3, pour profiter de ce grand investissement que nous avons fait dans un appareil qui durera sûrement. nous de nombreuses années.

Bien qu’il y ait des gens qui ne veulent pas franchir le pas vers un téléphone flexible parce qu’ils considèrent que cela est déjà offert par une tablette avec un investissement beaucoup plus faible, la vérité est que ces nouveaux appareils technologiques sont venus pour rester, et offrent une série de fonctions exclusives dont vous pourrez profiter.

Les 9 meilleures fonctions que vous pouvez donner à un mobile flexible

Pour prendre des instantanés comme jamais auparavant

En raison de la disposition de ces appareils, et de leurs différentes ouvertures, vous pouvez profiter pleinement des caméras qu’ils affichent pour pouvoir créer, par exemple, des selfies spectaculaires et sous des angles qu’il n’est pas très courant de voir avec les téléphones les plus conventionnels.

Jouer à des jeux vidéo comme une console portable

Si vous êtes amateur de consoles vidéo comme Nintendo Switch ou même classiques comme Game Boy, vous avez sûrement déjà en tête comment tirer parti de votre nouvel appareil flexible. Grâce à l’écran, vous aurez une meilleure vue de l’interface.

Votre nouveau livre électronique

Si vous ne voulez pas acheter de Kindle, vous pouvez toujours vous procurer un appareil flexible que vous pouvez utiliser pour lire des livres numériquement, car la plupart de ces appareils flexibles ont un facteur de forme qui rappelle un petit livre.

En tant que deuxième interface pour votre console

De nombreuses consoles actuelles, même des jeux vidéo spécifiques, disposent d’applications dédiées que vous pouvez désormais ouvrir sur votre nouvel appareil flexible pour avoir une meilleure vue, par exemple, de l’inventaire ou des ressources dont votre personnage dispose.

Plus de créativité

Que vous soyez graphiste ou même monteur vidéo, il est certain qu’il vous sera beaucoup plus facile d’effectuer toutes les fonctions et tâches sur un téléphone flexible que si vous les faisiez sur un téléphone mobile classique.

Multitâche au maximum

De nos jours, si vous n’êtes pas multitâche, vous n’êtes pas dans l’écosystème numérique. Avec ces appareils flexibles, nous pouvons travailler avec plusieurs applications en même temps, et même gérer ce que chacune d’elles occupe à l’écran.

Pour regarder Netflix ou d’autres services

Vous avez sûrement déjà regardé Netflix sur votre téléphone mobile, mais si vous voulez voir votre série ou votre film préféré dans toute sa splendeur, n’oubliez pas d’exécuter l’application de votre service de streaming sous contrat sur votre nouvel appareil flexible.

Vous pouvez écrire sans vous tromper

Lorsque nous envoyons un message via notre téléphone portable, en raison de la petite taille de l’écran, nous sommes toujours confus au sujet d’une touche particulière sur laquelle nous appuyons accidentellement. Maintenant, vous n’aurez plus d’excuse car même le clavier peut être étendu et les touches seront beaucoup plus grandes.

Gain de place

Ce ne serait pas la première fois que vous mettez votre tablette dans votre sac ou votre sac à dos, prenant beaucoup de place. Eh bien, grâce à votre appareil flexible, vous pouvez le plier pour qu’il prenne le moins de place possible, puis le déplier lorsque vous devez travailler avec.