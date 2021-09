Les 9 plus gros droppers aux Emmy Awards 2021

La cérémonie des Emmy Awards 2021 a trouvé un moyen de nous garder constamment émerveillés, même si la sélection des gagnants n’a pas toujours été surprenante.

Lors de la célébration annuelle de tout ce qui touche à la télévision le dimanche 7 septembre. Le 19, les électeurs ont clairement indiqué ce qui leur plaisait le plus. Après tout, Ted Lasso, The Queen’s Gambit, Mare of Easttown et The Crown figuraient parmi les grands gagnants, car ils ont tous remporté plusieurs trophées.

Cependant, il y a encore eu de nombreux moments où les téléspectateurs ont du mal à croire ce qu’ils viennent de regarder. Après tout, avec Cédric l’Animateur en tant qu’hôte, la soirée a fait parler les fans dès le début, alors que lui et un grand nombre d’autres stars ont pris le micro pour rapper de nouvelles paroles pour le défunt musicien Biz Markiel’hymne classique de “Just a Friend”.

D’autres personnalités de la télévision qui ont fait connaître leur présence tout au long de la nuit ont été Conan O’Brien, Michaela coel, Jason Sudeikis et le casting du grand gagnant de l’année dernière, Schitt’s Creek.