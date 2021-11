Les 9 principaux développeurs répertoriés voient une croissance de 57% en glissement annuel du chiffre d’affaires des réservations de ventes au premier semestre de l’exercice 22

Poussés par la préférence croissante des acheteurs pour les maisons de marque, les promoteurs cotés ont une nouvelle fois surperformé le marché.

Continuant de récolter les dividendes de la flambée post-pandémique de la demande de maisons de marque, les 9 principaux développeurs cotés en bourse ont engrangé 14 883 crores de Rs de réservations de revenus au premier semestre de l’EX22 – une forte hausse par rapport à 9 483 crores de Rs au cours de la même période de l’exercice précédent. fiscal.

Même si la deuxième vague de COVID-19 a fait des ravages économiques au cours du premier trimestre de l’exercice 22, ces acteurs ont effectivement enregistré une croissance annuelle de 57% de leurs revenus globaux de réservation résidentielle au premier semestre de l’exercice 22.

Commentant la même chose, Anuj Puri, président du groupe ANAROCK, a déclaré: «En termes de superficie, ces 9 développeurs répertoriés ont vendu environ. 18,46 m² de surface habitable au S1 FY22, là encore en contraste remarquable avec env. 13,28 mn pc dans la période correspondante il y a un an. S’élevant à une croissance annuelle de 39%, la superficie résidentielle totale vendue au S1 FY22 a également dépassé celle de la période correspondante pré-COVID-19 H1 (période FY20), quand env. Une superficie de 17,2 millions de pieds carrés a été vendue.

Les principaux développeurs analysés sont Sobha Ltd, Puravankara Ltd, Prestige Estates, Brigade Enterprises Ltd, Mahindra LifeSpaces Developers Ltd, Godrej Properties Ltd, Oberoi Realty Ltd, Kolte-Patil Developers et Macrotech Developers (anciennement Lodha Group). ANAROCK a rassemblé des données selon les présentations aux investisseurs de chacune des sociétés.

Poussés par la préférence croissante des acheteurs pour les maisons de marque, les promoteurs cotés ont une nouvelle fois surperformé le marché. Notamment, ces acteurs ont également reconfiguré leur pipeline d’approvisionnement pour livrer des projets dans les segments abordable, intermédiaire et premium. Le maintien du régime de taux d’intérêt bas et le désir des acheteurs d’éviter les risques liés à la construction ont également joué un rôle.

« Il y a moins d’une décennie, un marché du logement largement dominé par les spéculateurs a vu une demande contre nature chasser le mauvais type d’offre. Aujourd’hui, ces acteurs libèrent une offre au juste prix et à la bonne taille, clairement destinée à la demande organique des utilisateurs finaux. C’est le résultat d’une étude de marché intensive avant d’appuyer sur le bouton « s’engager » et c’est l’une des caractéristiques les plus notables du marché du logement indien réinventé », a déclaré Puri.

Tendances trimestrielles

Comme prévu au cours du S1 FY22, la performance du marché résidentiel au deuxième trimestre a été nettement meilleure que le premier. Pour l’économie indienne dans son ensemble, la deuxième vague pandémique en avril et mai de cet exercice a été beaucoup plus dévastatrice que la première vague en 2020 qui a eu un impact négatif majeur sur l’activité résidentielle. Néanmoins, en termes d’activité, le deuxième trimestre de vague s’est légèrement mieux comporté que le premier.

Rendement trimestriel – Principaux points saillants :

# Les 9 principaux acteurs répertoriés ont collectivement vendu des maisons d’une valeur de 10 669 INR CR au deuxième trimestre de l’exercice 22 (juillet à septembre). Leurs revenus de réservation au cours de ce trimestre donné ont augmenté de 89 % par rapport à la même période de l’exercice précédent (T2 FY21), alors qu’ils s’élevaient à INR 5 645 Cr.

# La superficie totale vendue par ces développeurs au cours du deuxième trimestre de l’exercice 22 a également connu une croissance de 83 %, passant d’env. 7,38 m² au T2 FY21 à près de 13,47 m² au T2 FY22.

# En ce qui concerne le premier trimestre de l’EX22 (lorsque la deuxième vague pandémique était à son paroxysme), les 9 meilleurs joueurs répertoriés ont vendu environ. 4,99 millions de pieds carrés, alors qu’il y a un an au premier trimestre de l’exercice 21, la superficie vendue était plutôt de 5,9 millions de pieds carrés.

# Alors qu’au premier trimestre de l’exercice 22, la superficie totale vendue par ces 9 principaux développeurs a enregistré une baisse annuelle de 15 % par rapport au premier trimestre de l’exercice 21, leurs revenus de réservation étaient supérieurs de 10 % à ceux de la période précédente – env. INR 4 214 Cr au T1 FY22 contre INR 3 838 Cr au T1 FY21. Cela peut indiquer des ventes plus élevées dans les catégories moyennes à haut de gamme.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.