Les 9 sources de revenus de cet arnaqueur rapportent entre 5 000 et 7 000 dollars par mois

Michelle Jackson travaillait dans les services aux étudiants d’une université du Colorado pendant une décennie lorsqu’elle s’est rendu compte qu’elle était épuisée. Le programme pour lequel elle travaillait avait connu une croissance exponentielle : en 2014, elle était responsable de 600 étudiants par session.

“J’avais des crises de panique. J’étais anxieuse. J’étais fatiguée. J’étais seule. C’était mauvais”, dit-elle. Elle a donné un préavis de quatre mois à l’université. Deux jours après avoir officiellement démissionné, elle a sauté dans un avion pour Hawaï.

Et elle a commencé à repenser la façon dont elle voulait générer des revenus. “J’avais vu que les gens gagnaient de l’argent en ligne et cela m’intriguait vraiment”, dit-elle. Elle avait déjà commencé à bloguer sur l’argent, gagnant environ 15 $ ici et là en tant qu’écrivaine indépendante. Elle a donc décidé d’étendre ses efforts en combinant un éventail d’activités sur Internet qui lui donneraient à la fois flexibilité et autonomie professionnelle.

Une “fiière” génération X, Jackson, qui est de retour dans le Colorado, dispose désormais de neuf sources de revenus différentes, dont elle gagne entre 5 000 et 7 000 dollars par mois. “J’aime garder les choses diversifiées, car cela me rend intellectuellement curieuse”, dit-elle. De plus, “Je n’aime pas tous mes œufs dans le même panier.”

Voici comment Jackson a pu créer et gérer autant de sources de revenus.

Elle gagne « un montant constant » grâce au marketing d’affiliation

Sous sa marque de finances personnelles, Michelle est Money Hungry, Jackson anime un podcast et écrit des articles de blog sur des sujets tels que le mouvement FIRE, la définition d’objectifs financiers et les achats dans des entreprises appartenant à des Noirs.

Le podcast et le blog gagnent tous deux de l’argent grâce au marketing d’affiliation. Jackson inclura le lien d’une entreprise donnée sur son blog ou son nom dans son podcast, et si cela motive les gens à cliquer sur le lien ou à s’inscrire aux services de l’entreprise, elle sera payée.

« Je ne gagne pas une tonne » avec le marketing d’affiliation, dit-elle, « mais je gagne un montant constant » de 50 $ à 1 000 $ par mois.

Elle écrit en freelance “pour construire ma marque”

En plus de son blog, Jackson publie des articles indépendants sur les finances personnelles sur des sites comme Experian et Business Insider. Alors que « j’aime le flux de revenus » provenant de la pige, dit-elle, elle aime encore plus le trafic vers son blog et son podcast : « C’est très délibéré, de construire ma marque ».

Ses revenus mensuels provenant de la rédaction indépendante varient. “C’est environ 5 000 $ par mois”, dit-elle. “C’est assez.” Proposer, rédiger et éditer des articles selon les spécifications de différentes publications prend beaucoup de temps et de communication, et « je ne veux pas avoir affaire à trop de gens », dit-elle.

Elle a écrit 12 livres électroniques

En juillet 2018, Jackson a plongé dans le monde de l’écriture et de la vente de livres électroniques. Son premier livre était “The Epic Guide to Moving to Colorado”, et elle en a depuis écrit 11 autres, à la fois de fiction et de non-fiction.

De juillet 2018 à février 2020, Jackson a réalisé près de 13 000 $ de revenus grâce à la vente de livres. Bien qu’il s’agisse d’un revenu techniquement passif, il y a encore du travail à faire, dit-elle, comme commercialiser les livres et publier davantage pour créer un répertoire.

L’année dernière, 2020, s’est avérée difficile en termes de renforcement de ses efforts en matière de livres électroniques. “Je n’avais pas la capacité, la créativité ou l’énergie pour le faire”, dit-elle, mais elle se replonge dans l’écriture cette année. Lorsqu’elle commercialisait activement ses livres, elle gagnait entre 100 et 2 000 dollars par mois grâce aux ventes de livres.

Elle vend un cours « Gagner de l’argent avec des livres électroniques »

Ayant accumulé une mine de connaissances sur le sujet, Jackson vend un cours intitulé “Gagner de l’argent avec des livres électroniques” sur Thinkific, qui permet aux enseignants de créer des sites Web entiers pour leur classe.

“Gagner de l’argent avec les livres électroniques” comprend 11 chapitres de contenu sur la recherche du bon créneau pour un livre électronique, son téléchargement sur un site comme Amazon, sa commercialisation, etc. Jackson vend le cours pour 347 $.

Bien que l’argent qu’elle gagne grâce au cours soit également un revenu techniquement passif, la gestion du cours nécessite d’offrir des heures de bureau aux étudiants. Cela ne prend pas trop de temps, cependant : “En général, je vais faire une heure de bureau par mois”, dit-elle.

« Mon revenu a chuté au début », mais le maintien du cap en valait la peine

Jackson gagne également de l’argent grâce au coaching en entrepreneuriat, à la création de contenu sponsorisé, au travail sur des partenariats créatifs avec des marques et à des allocutions.

Maintenant qu’elle s’est constituée des sources de revenus diversifiées, dit-elle, elle se sent plus résiliente financièrement que jamais. Elle n’a pas à s’inquiéter d’un licenciement ou d’une baisse importante de ses revenus, même lorsqu’elle traversait une période difficile pendant la pandémie.

Jackson prévient que quiconque espère diversifier ses sources de revenus peut ne pas gagner d’argent tout de suite. « Quand j’ai commencé à diversifier mes revenus, mes revenus ont d’abord chuté », dit-elle. Mais parce que perdre un ou même deux flux de revenus à la fois ne fait plus une énorme brèche, “2020 n’était pas du tout un problème”.

L’article « Les 9 sources de revenus de Side Hustler rapportent entre 5 000 et 7 000 $ par mois : « Je n’aime pas mes œufs dans le même panier » » initialement publié le Grandir+Glands.