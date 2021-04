Les 992 patronages du prince Philip sont «mis à la retraite» alors que le travail est «écrasant» pour les membres de la famille royale | Royal | Nouvelles

Le biographe Finding Freedom, Omid Scobie, a expliqué que la famille royale concentrera désormais ses énergies sur moins d’organismes de bienfaisance, mais qu’elle jouera un rôle plus important en leur sein suite à de nombreuses questions sur ce qui arriverait aux patronages du prince Philip après sa mort. La reine et le prince Philip sont les mécènes de milliers d’organisations caritatives entre eux qui sont souvent symboliques et ont été distribuées à d’autres membres de la famille en fonction du désir du monarque. La rumeur “amincissant” de la famille royale sous le prince Charles pourrait forcer l’institution à concentrer son temps sur moins d’entreprises mais à jouer un plus grand rôle en leur sein pour promouvoir les causes.

S’exprimant sur le podcast Royally Obsessed, M. Scobie a déclaré: “La liste des patronages que le duc d’Édimbourg a à son nom est assez écrasante à regarder et je ne pense pas qu’il y ait un système en place pour les distribuer correctement à tous les Royal Membres de la famille ou membres de la famille royale qui travaillent.

“Parce que cela couvre un héritage de 65 ans pour le duc, donc je pense que nous verrons beaucoup d’entre eux prendre leur retraite.”

Plus de 2800 organisations britanniques ont un patron royal, la plupart ayant la reine ou le duc d’Édimbourg comme leur.

Mais le prince William et Charles ont également un large éventail d’organisations caritatives entre eux, le prince de Galles en compte plus de 400 et le duc de Cambridge en a 20.

Ces patronages sont souvent donnés par la reine qui aurait été la marraine elle-même, mais qui choisit des membres qui peuvent avoir un bon impact sur les organismes de bienfaisance.

Des mécénats sont également accordés en fonction des intérêts, le prince William étant un patron de plusieurs organismes de bienfaisance pour la faune et Kate Middleton étant un patron d’enfants et d’organismes de bienfaisance sportifs.

Le prince Harry s’est vu retirer ses patronages de la famille royale, mais a pu conserver ceux qu’il s’était assuré.

Meghan Markle a également subi le même sort après que le couple royal a révélé qu’il ne retournerait pas dans l’institution plus tôt cette année.

M. Scobie a ajouté: «Ce que nous avons vu des Cambridges et même des Sussex quand ils étaient des membres actifs de la famille royale, c’est que ce genre d’approche moindre voit un travail beaucoup plus impactant.

“Harry et Meghan avaient une très petite liste de patronages entre eux mais ce qu’ils ont réussi à faire avec ces patronages était très impressionnant”

«Et je pense que nous avons vu les Cambridges faire à peu près la même chose avec les leurs, certainement pendant que Kate continue son travail de jeunesse.

Le rédacteur royal a ajouté que le rôle d’un mécène royal pourrait changer à l’avenir, qui sera moins axé sur les dévoilements et les ouvertures et plutôt sur la promotion de causes à travers leurs patronages.

Les rumeurs sur une monarchie «allégée» ont sévi parmi les cercles royaux alors que des initiés affirment que la reine et les princes William et Charles discuteront de l’avenir de la famille royale.

Certains initiés affirment qu’il n’y aura que sept membres de la famille royale sous le prince Charles et beaucoup se demandent qui ils pourraient être.

Il y a également eu des demandes pour accueillir le prince Edward et son épouse Sophie dans le bercail après avoir constaté des gains de popularité positifs lors des funérailles du prince Philip.

Prince Edward et Sophie ont également travaillé discrètement dans les coulisses de la pandémie et ont aidé dans les centres de vaccination et les organismes de bienfaisance.