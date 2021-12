Les abandons d’animaux domestiques ont augmenté en Espagne après le confinement

26/12/2021

Efe

Les protecteurs d’animaux ont collecté 286 000 animaux de compagnie en 2020 (162 000 chiens et 124 000 chats) et, bien que les adoptions aient augmenté de 15 % en période de confinement de la pandémie, entre mars et mai, les abandons d’animaux de compagnie ont enregistré une augmentation comprise entre 5 et 10 % dans les mois qui ont suivi.

Même ainsi, le taux d’abandon a diminué de 6 % au cours de l’année dernière en Espagne, sur la base de l’étude « Il ne le ferait jamais en 2021 » de la Fondation Affinity, dont les données ont été publiées cette semaine dans la présentation, à Madrid, de « El Regalo’, une histoire pour enfants pour donner un autre regard sur le traitement des animaux.

« Le taux d’abandon nul à cent pour cent de réception dans la pandémie n’est pas réel », a expliqué l’auteur de l’histoire, Virgilio Martínez, qui a vérifié que après l’isolement à domicile, il y avait un taux de rebond car bon nombre des familles qui ont adopté à cette époque n’étaient pas au courant des « obligations que & rdquor; un animal de compagnie.

Chat | Source : catsde

Pour cette raison, Martínez, responsable du marketing animal chez Zoetis, la société à l’origine de l’histoire, a averti que ce Noël, il est préférable de donner un livre qu’un chien ou un chat, car ces êtres « ne sont pas un cadeau & rdquor;, mais un « contrat à long terme & rdquor ; que tout le monde ne peut pas supposer.

Spécifique, le nombre de chiens collectés par les protecteurs a diminué de 11,5% par rapport à 2019, la plus forte baisse de ces derniers temps, tandis que les arrivées de chats dans les centres d’accueil ont augmenté de 0,6 % au cours de cette période ; de tous, moins de la moitié des animaux qui arrivent aux refuges parviennent à être adoptés.

La chanteuse espagnole Soraya Arnelas a participé à la première de l’histoire, qui raconte les histoires croisées d’un chien et d’un chat qui, après s’être liés d’amitié dans un refuge, se rencontrent des années plus tard dans une clinique vétérinaire après avoir été adoptés, qui ont révélé comment les deux les chiens qu’il a adoptés il y a des années font maintenant partie de sa famille.

«Cette campagne se concentre sur la saison de Noël, car nous avons la mauvaise habitude de les donner & rdquor;, a commenté Arnelas, qui a valorisé la lecture de cet ouvrage afin que les mineurs comprennent que les gens sont « le don & rdquor; pour vos animaux de compagnie, et non l’inverse.

Régime juridique des animaux

Précisément, le 2 décembre, le Congrès des députés a approuvé le projet de loi du PSOE et de United We Can, qui prévoit la modification du Code civil, de la loi sur les hypothèques et de la loi de procédure civile sur le régime juridique des animaux afin que cessent d’être considérés comme des objets ou des êtres immobiles.

Centre d’accueil canin | Agences

L’initiative, ratifiée avec le soutien de tous les partis à l’exception de VOX, qui a voté contre, et du Parti populaire (PP), qui s’est abstenu, reconnaît la nature des « êtres sensibles ou êtres vivants dotés de sensibilité & rdquor; des animaux en Espagne, où 40 % des ménages possèdent un animal de compagnie, soit environ seize millions de chiens et de chats.

De son côté, la vétérinaire de la clinique Calma, à Tolède, Natividad de la Fuente a demandé « Responsabilité & rdquor; aux familles intéressées à adopter et il a recommandé qu’ils soient conseillés par des professionnels concernant le processus d’accueil de ces animaux.

Dans sa première édition, vingt mille histoires de « Le cadeau » ont été imprimées, qui seront distribuées gratuitement dans douze cents cliniques vétérinaires dans toute l’Espagne, bien qu’une version numérique soit également disponible sur les réseaux sociaux.