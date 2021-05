Les abeilles recherchent la revanche des play-offs du championnat

Bournemouth accueillera Brentford ce soir lors du match aller de la demi-finale des barrages de championnat.

Les Cherries de Jonathan Woodgate, qui ont été relégués de la Premier League la saison dernière, ont terminé sixième du tableau après avoir perdu leurs trois derniers matchs de la saison régulière.

Brentford de Thomas Frank cherche à se venger dans les barrages du championnat

Brentford, quant à lui, a terminé troisième et en a remporté quatre sur le rebond pour se diriger vers les barrages en tant qu’équipe en forme.

Les Bees ont perdu lors de la finale des barrages la saison dernière, perdant 2-1 contre Fulham, et seront impatients de bannir les souvenirs de ce chagrin d’amour cette saison.

Le match retour aura lieu dans l’ouest de Londres samedi avant la finale du 29 mai où Barnsley ou Swansea attendront.

Bournemouth v Brentford: Comment écouter

Ce match débutera à 18h le lundi 17 mai.

La couverture complète du Vitality Stadium sera exclusivement en direct sur talkSPORT 2, avec notre préparation d’avant-match à partir de 17 heures.

Dan Windle sera votre hôte et les commentaires viendront de Jim Proudfoot et David Connolly.

Pour vous connecter, cliquez ICI pour la diffusion en direct ou via notre application.

Voici les autres façons d’écouter…

App iPhone – Téléchargement depuis l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

TV – Écoutez talkSPORT via votre téléviseur sur les chaînes suivantes: Sky: Chaîne 0108 Virgin Media: Chaîne 927 Freeview: Chaîne 723 Freesat: Chaîne 731

Bournemouth de Jonathan Woodgate affronte Brentford en demi-finale des barrages du championnat Bournemouth v Brentford: Actualités de l’équipe

Bournemouth: A SUIVRE

Sous-marins:

Brentford: À SUIVRE

Sous-marins:

Bournemouth v Brentford: Qu’est-ce qui a été dit?

Le patron de Bournemouth, Jonathan Woodgate, pense que le chagrin des barrages précédents pourrait encore «s’aggraver» dans l’esprit des joueurs de Brentford avant une confrontation «monstre» en demi-finale.

“Je ne dirais pas les précédents parce que beaucoup de joueurs n’étaient pas là pour ça, mais la saison dernière l’aura certainement été”, a répondu Woodgate lorsqu’on lui a demandé si les échecs passés de l’opposition auraient eu un impact mental durable.

«Pour moi, ils faisaient partie des équipes exceptionnelles de la division. La saison dernière, ils ont été exceptionnels et ont échoué à la dernière haie.

«Ils ont été à cette finale et ont perdu et savent ce que ça fait.

«Cela peut fonctionner dans les deux sens; ils connaissent ce sentiment lorsqu’ils ont été battus en finale, ils savent à quel point cela a été dur pour eux. Cela peut s’aggraver, cela peut rester dans l’esprit des joueurs.

«Les deux équipes sont sous pression. Nous savons que c’est une situation sous pression. Nous savons que c’est un jeu de monstre absolu et les joueurs le savent.

«Ce sont les favoris pour monter, cela ne fait aucun doute.»

