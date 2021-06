Les abeilles se clonent

in

14/06/2021 à 18h00 CEST

Les abeilles ouvrières sud-africaines se reproduisent en créant des clones presque parfaits d’elles-mêmes, selon une nouvelle étude développée par des chercheurs de l’Université de Sydney, de l’ARC-Plant Protection Research Institute et de l’Université de York. Dans le processus de reproduction asexuée, les abeilles parviennent à surmonter les défauts génétiques qui surviennent généralement chez les espèces qui se reproduisent sans accouplement.

Certaines créatures sont connues pour se reproduire en parthénogenèse, un processus dans lequel les individus ont une progéniture sans s’accoupler. Bien qu’elle présente l’avantage d’économiser du temps et de l’énergie, la parthénogenèse peut produire une perte de diversité génétique et générer des recombinaisons négatives ou des erreurs génétiques, qui conduisent à des défauts et des malformations.

Ce processus suppose que l’ovule se développe sans la participation de la cellule sexuelle mâle. La reproduction soutenue par le développement de cellules sexuelles femelles non fécondées est une capacité possédée, par exemple, par certains crustacés, insectes, reptiles et amphibiens. Elle peut également survenir chez certaines espèces de poissons et, exceptionnellement, chez certains oiseaux.

Alors que la sexualité peut introduire de nouvelles combinaisons de gènes et de fonctions en tant que source transcendante de variabilité génétique, la reproduction asexuée limite cette variabilité.

En même temps, il peut générer recombinaisons génétiques problématiques: ces recombinaisons devraient avoir lieu lorsqu’un brin de matériel génétique rejoint un brin différent. Lorsqu’il n’y a pas de différences, plusieurs défauts peuvent survenir dans la progéniture.

Une compétence unique des abeilles ouvrières

Cependant, les abeilles sud-africaines (Apis mellifera capensis) ont développé un moyen d’éviter les recombinaisons génétiques défectueuses, réussissant à se reproduire sans s’accoupler et générant copies identiques d’eux-mêmes, sans défauts d’aucune sorte.

Étrangement, seules les abeilles ouvrières le font: Lorsque la reproduction asexuée est réalisée par une reine, sa progéniture présente des erreurs génétiques qui ne sont pas observées chez les ouvrières.

Selon un communiqué de presse, la découverte est née précisément lorsque les scientifiques ont observé que si les reines d’Afrique du Sud se reproduisaient sexuellement, les abeilles ouvrières de la même espèce le faisaient sans s’accoupler. Pour comprendre pourquoi les ouvrières utilisaient la parthénogenèse et pas les reines, les scientifiques ont mené une expérience.

Ils empêchaient les mâles de pouvoir s’accoupler avec une reine des abeilles, tout en lui permettant de se reproduire de manière asexuée comme les ouvrières. En conséquence, alors que les abeilles ouvrières développaient des copies parfaites sans accouplement, la reine n’a pas réussi à empêcher les recombinaisons génétiques malavisées et produit une progéniture avec différents défauts.

Sujet connexe : Le soleil peut sauver les abeilles de l’extinction.

Survie à long terme

Les chercheurs ont également vérifié que la reproduction asexuée des abeilles sud-africaines n’est pas quelque chose de fortuit ou d’éventuel : ils ont vérifié qu’une ruche spécifique a augmenté sa population depuis trois décennies avec des individus nés par reproduction sans accouplement.

Dans cette communauté, une lignée complète d’abeilles ouvrières se reproduit depuis 30 ans sans s’accoupler, créant des clones parfaits d’elles-mêmes encore et encore. Pendant tout ce temps, aucun défaut ou erreur génétique n’a été enregistré, selon l’étude publiée dans la revue Proceedings of the Royal Society B.

En conséquence, les abeilles ouvrières ont produit des mécanismes qui limitent la recombinaison génétiqueAlors que les reines des abeilles n’ont pas besoin de tels mécanismes car elles se reproduisent sexuellement.

Cela montre que, pour des raisons encore inconnues, les abeilles ouvrières sud-africaines ont réussi à développer une méthode efficace pour éviter l’effet des recombinaisons génétiques négatives, qui affectent d’autres espèces qui se reproduisent de manière asexuée.

Selon les spécialistes, le comportement cherche quelque chose de logique en termes évolutifs : trouver le moyen le plus efficace de assurer la survie à long terme de l’espèce.

Référence

Changements adaptatifs et spécifiques à la caste des taux de recombinaison dans une population d’abeilles mellifères thelytokous. Benjamin P. Oldroyd et al. Actes de la Royal Society B : Sciences biologiques (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1098/rspb.2021.0729

photo: Boba Jaglicic sur Unsplash.