Les abonnements à Twitch coûteront en fonction du niveau de vie de chaque pays: précédent pour Netflix ou Disney? | La technologie

Twitch décide de s’attaquer à un problème tabou pour de nombreuses sociétés Internet: l’uniformité des quotas. Deviendra-t-il une tendance ou s’agit-il d’un cas isolé?

Twitch est une plateforme de streaming où les utilisateurs téléchargent leurs vidéos en direct. Principalement gameplay de jeux vidéo, mais aussi mode, curiosités, potins, etc.

Comprend l’option de abonnez-vous à une chaîne, au prix de 4,99 euros par mois, pour obtenir des privilèges sous forme de chat pour les abonnés uniquement, exclusif direct uniquement pour eux, émoticônes personnalisées, emblèmes, cadeaux, etc.

Il est facile de voir où se situe le problème. Peut-être 4,99 euros (dollars) par mois, ce n’est pas beaucoup d’argent pour un Américain qui varie entre 3 000 et 5 000 dollars par mois. Mais C’est un montant important pour un Espagnol qui gagne 900 euros… ou pour un Africain ou un Asiatique qui gagne l’équivalent de 100 euros par mois.

C’est un problème qui se produit dans pratiquement tous les abonnements, de Spotify à Netflix, Disney +, etc.

Il est vrai que la plupart ont des prix différents pour les pays en développement, mais en général Ils ont tendance à égaliser certaines régions comme les États-Unis, l’Europe, l’Australie et le Japon, lorsqu’un Espagnol, un Portugais ou un Italien gagne la moitié ou le tiers de celui d’un Allemand, d’un Suédois ou d’un Américain.

Il est vrai aussi que dans ces pays les prix des produits de base sont plus élevés (nourriture, transport, hébergement), mais il y a toujours un déséquilibre, et là c’est moins cher de s’inscrire à des abonnements ou d’acheter des jeux vidéo, qui ont un prix unifié. de 60 à 70 euros pour l’ensemble de l’Union européenne.

Ceci est reconnu par Twitch, qui a fourni des données importantes: le nombre d’abonnés est 50% plus faible en Europe qu’aux États-Unis. Et 80% de moins en Amérique latine.

Tic a annoncé “parce que de nombreux fans l’ont demandé” (comme s’ils ne l’avaient pas réalisé auparavant), que abaissera le prix de l’abonnement pour s’adapter au niveau de vie de chaque pays.

C’est une annonce importante car elle parle de ajuster les prix pays par pays, et non par continents ou zones. Il a déjà abaissé le quota en Turquie et au Mexique, et dans les mois à venir, il le fera avec le reste des pays, y compris l’Espagne.

Cela affectera les streamers, qui ils gagneront moins avec les abonnés des pays avec les quotas les plus bas. Mais Twitch espère que cela portera ses fruits, avec plus d’abonnements. Même ainsi, il va mettre en œuvre un plan de garantie où il indemnisera financièrement les streamers pendant les 12 premiers mois, afin que leurs revenus ne diminuent pas.

Twitch a apporté un sujet tabou à la table de la plupart des sociétés Internet: ajuster les prix à l’économie de chaque pays. Il ne semble pas juste qu’un abonnement à Netflix, Disney +, aux jeux en ligne sur PS5 ou Xbox Series X ou à des jeux Steam vaille la même chose en Espagne et au Portugal, comme en Allemagne, en Suède ou aux Pays-Bas.

Oseront-ils jamais l’ajuster? Bien qu’ils aient peu de chances de réussir, Twitch a abordé un sujet sensible que de plus en plus d’entreprises devront aborder lorsque la bulle d’abonnement éclatera sous peu.