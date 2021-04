Les abonnements aux podcasts Spotify donnent aux créateurs 100% de leurs revenus

Les abonnements payants aux podcasts Spotify arriveront la semaine prochaine – les créateurs obtenant 100% des revenus.

C’est radicalement différent du plan de partage des revenus détaillé par Apple plus tôt cette semaine. Le nouvel abonnement payant de podcast d’Apple fonctionne de manière similaire au modèle Patreon, dans lequel les créateurs peuvent définir la manière dont ils veulent que les gens paient pour leurs émissions. Mais il facture également 19,99 $ aux créateurs de podcast par an pour activer l’option d’abonnement et collecte 30% des frais d’abonnement au podcast la première année. Après la première année, ces frais d’abonnement tombent à seulement 15%.

Spotify va à l’encontre du modèle d’Apple en permettant aux créateurs de contenu de conserver 100% des frais d’abonnement payant à leurs podcasts. Spotify ne permet pas aux clients de payer leurs abonnements via des achats intégrés Apple. Il n’a donc pas à s’inquiéter du fractionnement potentiel des paiements collectés avec Apple.

Spotify et Apple sont engagés dans une bataille houleuse sur l’App Store et la “ taxe Apple ” de 30%. Lors d’une audience antitrust hier, le conseiller juridique de Spotify a qualifié le contrôle d’Apple sur l’App Store de “ prise de pouvoir abusive ” pour contrôler les concurrents. Spotify a également déposé une plainte officielle auprès de l’Union européenne concernant les pratiques d’Apple, alléguant un comportement anticoncurrentiel.

Digital Music News a rendu compte des abonnements payants aux podcasts Spotify plus tôt cette année. Spotify a finalement annoncé sa venue en février lors de son événement “ Stream On ”. Cependant, les détails sur le fonctionnement du service d’abonnement étaient rares.

Spotify espère que donner aux créateurs 100% des revenus qu’ils gagnent sera plus attrayant que les services d’Apple. Le service d’abonnement payant d’Apple ne nécessite aucune exclusivité. Ainsi, les créateurs de contenu pourraient mettre en place des abonnements payants sur Apple et Spotify pour les utilisateurs de ces plates-formes.

Mais même si tout le reste est pareil, perdre 30% de vos revenus la première année et 15% par la suite est énorme lorsque Spotify ne prend rien. C’est particulièrement vrai à l’ère de la pandémie, lorsque les créateurs se tournent de plus en plus vers Internet pour gagner leur vie. Spotify espère être généreux avec les créateurs attirera plus d’auditeurs totaux vers son service de podcast.

Mais il est difficile de faire confiance à un service comme Spotify, qui refuse à plusieurs reprises de payer davantage les artistes de la musique. Spotify peut renoncer à sa part de revenus pour attirer les créateurs de podcast, mais il ne peut pas augmenter les taux de redevances musicales? Il y a quelque chose qui cloche dans ce que cela dit aux musiciens.

Spotify dépense énormément en podcasts et le directeur financier Paul Vogel dit qu’ils ont un effet important sur la croissance et la fidélisation des utilisateurs. Mais restera-t-il toujours ainsi si le marché du podcast devient payant? Spotify n’offrira pas non plus cette offre aux créateurs de podcast pour toujours.