Les abonnements Business Essentials d’Apple ciblent les petites entreprises qui utilisent uniquement Apple

Cette semaine, Apple a dévoilé un autre programme bêta, mais au lieu de proposer des avant-premières de logiciels pour votre Mac, iPhone ou iPad, il s’agit d’une nouvelle initiative appelée Business Essentials. Conformément à la récente évolution d’Apple vers la vente de services, il s’agit d’un forfait d’abonnement destiné aux petites entreprises avec trois forfaits différents et une évolution attendue depuis l’acquisition de la plate-forme de gestion des appareils Fleetsmith il y a un peu plus d’un an.

À partir de 2,99 $ par appareil et par mois, ils peuvent couvrir les employés sur un seul appareil, plusieurs appareils ou un plan plus coûteux qui couvre plusieurs appareils et ajoute plus de stockage en nuage. Un package AppleCare+ sera disponible lors de son lancement complet au printemps 2022, ajoutant une assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7, un accès à la formation et des réparations sur site par des techniciens formés par Apple.

Comme de nombreuses autres plates-formes de gestion d’appareils, il rationalise le processus d’intégration, les applications préinstallées, ainsi que la gestion des paramètres de sécurité tels que FileVault pour le chiffrement du disque et Activation Lock pour sécuriser les appareils en cas de perte ou de vol. Il existe également une nouvelle application Business Essentials pour iOS, iPadOS et macOS qui regroupe tous les différents paramètres au même endroit.

J’ai parlé au vice-président senior de l’informatique de Vox Media, Oumar Sall, qui souligne que cela pourrait être bénéfique pour les startups pendant les périodes de forte croissance. En particulier lorsqu’il s’agit de travailler avec davantage de travailleurs à distance, cela peut aider à mettre en place de nouveaux employés le plus rapidement possible, même si une entreprise n’a pas encore complètement formé les autres parties de son réseau. Cela pourrait également être utile pour les écoles si le système School Manager existant d’Apple ne convient pas.

Il a également l’avantage d’être disponible chez Apple lui-même. Cependant, il est peu probable qu’il remette en cause les piliers de l’industrie car, du moins jusqu’à présent, il est limité par le nombre d’employés pris en charge et il n’est pas disponible sur différentes plates-formes. Il y a aussi la question de savoir comment fonctionne l’exportation de données si une entreprise veut quitter iCloud, la gestion de la sécurité des terminaux et les autres problèmes qui peuvent survenir plus tard.

Jamf est l’une de ces sociétés, car elle fournit la gestion des appareils à un certain nombre d’organisations, dont Vox Media. Lors d’un appel aux résultats vendredi après l’annonce d’Apple, le PDG Dean Hager a déclaré qu’il s’attend à ce que le service aide à améliorer les outils de gestion intégrés d’Apple sur lesquels Jamf s’appuie également, sans concurrencer directement les nombreuses fonctionnalités fournies par Jamf. Si Business Essentials aide à lancer l’adoption parmi les petites entreprises ou les startups, cela leur donne une base pour acheter encore plus d’appareils et de services Apple au fur et à mesure de leur croissance, même s’ils finissent par passer à un support plus sur site ou à un autre fournisseur.