Les abonnements Podcast de Spotify désormais disponibles dans le monde

Spotify a annoncé aujourd’hui qu’il lançait la prise en charge des abonnements aux podcasts en dehors des États-Unis dans au moins 33 nouveaux marchés dans le monde.

Comme repéré par Yahoo! Finance, les créateurs du monde entier pourront désormais marquer les épisodes comme du contenu « réservé aux abonnés ». Yahoo! Notes financières :

Alors que le service se déploie à l’échelle mondiale, Spotify n’introduit aucune nouvelle fonctionnalité, indique-t-il. Au lieu de cela, l’expansion consiste simplement à offrir des abonnements aux podcasts à plus de personnes.

En dehors des États-Unis, voici tous les pays qui proposent désormais la fonctionnalité d’abonnement Podcast sur Spotify : Australie, Nouvelle-Zélande, Hong Kong, Singapour, Belgique, Bulgarie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Grèce, Irlande, Italie , Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni.

La semaine prochaine, le Canada, l’Allemagne, l’Autriche et la France gagneront du soutien.

En avril, Spotify a annoncé qu’il contrerait la nouvelle plate-forme d’abonnement aux podcasts d’Apple avec son propre support pour permettre aux créateurs d’offrir des abonnements à leurs émissions. La fonctionnalité a été lancée plus tôt cette année pour sélectionner des créateurs, et en août, Spotify a annoncé qu’il étendait la plate-forme à tous les podcasteurs américains.

À l’époque, Spotify disait :

Les abonnements aux podcasts continueront d’évoluer et de croître à mesure que nous apprenons des créateurs qui réussissent avec ce modèle. Nous prévoyons de nous développer à l’international très bientôt : à partir du 15 septembre, les auditeurs internationaux auront accès à du contenu réservé aux abonnés, et peu de temps après, nous mettrons la fonctionnalité à la disposition des créateurs du monde entier. Restez donc à l’écoute.

Malheureusement, les utilisateurs du monde entier ont dû attendre encore deux mois pour s’abonner aux podcasts Spotify qui nécessitaient un abonnement.

D’un autre côté, les abonnements Apple Podcasts ont été lancés plus tôt cette année et ont suscité des réactions mitigées de la part des podcasteurs. Les lecteurs de . familiers avec notre podcast hebdomadaire . Happy Hour (co-organisé par Benjamin Mayo et Zac Hall) peuvent trouver notre version sans publicité et de meilleure qualité de chaque épisode pour 4,99 $/mois ou 49,99 $/an sur les abonnements Apple Podcasts.

