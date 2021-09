Les abonnements sans publicité à HBO Max sont à 50% de réduction avec cette offre spéciale

HBO Max est l’un des services de streaming les plus chers du marché. C’est pourquoi il vaut toujours la peine de le signaler chaque fois que HBO propose un accord sur l’abonnement, ce qu’il se trouve justement faire cette semaine. Du 17 au 26 septembre, vous pouvez acquérir six mois de HBO Max pour 7,49 $ par mois, soit 50 % de réduction sur le prix régulier de 14,99 $ par mois. Tout ce que vous avez à faire est d’utiliser ce lien spécial et vous obtiendrez HBO Max au prix le plus bas jamais vu.

Sans surprise, HBO ne réduit pas le prix de son service de streaming par bonté de cœur. Plus tôt cette semaine, HBO a quitté les chaînes vidéo Prime d’Amazon. Ainsi, dans le but de les garder, HBO réduit de moitié le prix des abonnements à son forfait sans publicité pendant 10 jours. Selon le Hollywood Reporter, HBO a perdu environ 5 millions d’abonnés en quittant Prime Video Channels. La société souhaite reconquérir un grand nombre de ces abonnés avec cette promotion.

HBO souhaite également rappeler aux nouveaux abonnés et aux anciens abonnés les films du jour et de la date à venir sur le service de streaming dans les mois à venir, y compris Dune et The Matrix Resurrections :

Pour le reste de l’année, le plan sans publicité HBO Max continuera d’offrir des premières jour et date des films de Warner Bros. aux États-Unis, arrivant dans les salles et sur la plate-forme le même jour. Actuellement, dans les salles et sur la plate-forme est “Malignant”, la dernière création de l’univers Conjuring. “Cry Macho”, de Clint Eastwood, arrive aujourd’hui. Suivra en octobre “The Many Saints of Newark”, une histoire de Sopranos, et le très attendu Dune. Novembre amène le roi Richard, avec Will Smith comme père déterminé à écrire ses filles, Vénus et Serena, dans l’histoire. “The Matrix Resurrections”, le dernier né de la franchise révolutionnaire, arrive en décembre.

Au-delà des films de Warner Bros., HBO et HBO Max ont également beaucoup de contenu original en préparation. Par exemple, la troisième saison de Doom Patrol de DC commence le 23 septembre. De plus, Succession revient le 17 octobre et Insecure est de retour pour une nouvelle saison le 24 octobre. Je suis personnellement très excité pour la deuxième saison de How To with John Wilson, qui débutera le 26 novembre.

Comme HBO l’explique en petits caractères, cette offre est disponible pour les nouveaux clients et les clients fidèles. Avez-vous déjà eu un abonnement HBO Max et l’avez-vous annulé ? La bonne nouvelle est que vous êtes toujours admissible à cette offre. Vous pouvez vous inscrire sur HBOMax.com en utilisant ce lien spécial ou sur l’une des plateformes suivantes : Apple, Google, Roku, LG, Microsoft, Sony et Vizio. Cette offre ne peut être combinée à aucune autre offre ou essai gratuit.