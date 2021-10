Les abonnements Xbox Game Pass manquent la cible de Microsoft

Microsoft n’a pas atteint son objectif de croissance Pass de jeu Xbox numéros de membre. La société avait espéré une croissance massive de 48%, mais n’a pas réussi à atteindre 37%.

C’est pour l’année se terminant le 30 juin, selon Axios. La raison pour laquelle Microsoft a fixé un objectif aussi élevé est qu’il a été encouragé par les performances de l’exercice précédent, où les abonnements au Game Pass ont augmenté de 86%, ce qui était supérieur à son objectif de 71%.

Microsoft a fortement poussé Xbox Game Pass ces derniers mois, avec des remises, une disponibilité étendue et en courtisant les développeurs, petits et grands, pour lancer leurs jeux dans le service. Cette année seulement, nous avons vu la sortie d’Outriders et de Back 4 Blood.

La croissance du nombre d’abonnés Xbox Game Pass est également la seule mesure de jeu sur le plan de paiement pour les dirigeants de Microsoft. En d’autres termes, le PDG Satya Nadella et d’autres pourraient passer à côté de bonus en cas de sous-performance.

Bien que Microsoft ne communique plus de chiffres précis, on pense que Game Pass compte actuellement plus de 18 millions de membres.

