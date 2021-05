Les abonnés Apple Music bénéficieront d’un son sans perte et du support Dolby Atmos en juin sans frais

Apple prévoit de rendre à terme l’ensemble de son catalogue de plus de 75 millions de chansons disponibles en audio sans perte. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Apple est sur le point d’ajouter la prise en charge à la fois de l’audio sans perte et de l’audio spatial via Dolby Atmos à Apple Music à partir du mois prochain. De plus, les deux fonctionnalités seront accessibles gratuitement à tous les abonnés, y compris ceux de ses plans famille et étudiant. Apple a confirmé la nouvelle via un communiqué de presse après avoir taquiné la mise à jour dans l’application Apple Music plus tôt dans la journée, en disant: “Apple Music tel que nous le connaissons est sur le point de changer pour toujours.”

L’audio de haute qualité sans perte est un énorme problème compte tenu du fait que de plus en plus de services de streaming sont déjà intégrés (comme Amazon avec Amazon Music HD) ou sont prêts à rejoindre le train en marche le plus tôt possible (comme Spotify). Ensuite, il y a Tidal (avec Tidal Masters) qu’Apple cherche clairement à assumer avec cette annonce. Le plus grand facteur de différenciation, ou plutôt le principal argument de vente d’Apple Music est qu’il sera disponible gratuitement – du moins au lancement. Cela signifie que nous pouvons totalement nous attendre à ce que les concurrents changent de stratégie, Amazon ayant déjà laissé tomber la balle en offrant un son sans perte à tous les abonnés d’Amazon Music Unlimited sans frais supplémentaires.

Apple prévoit de rendre à terme l’ensemble de son catalogue de plus de 75 millions de chansons disponibles en audio sans perte à partir de la qualité CD, soit 16 bits à 44,1 kHz et allant jusqu’à 24 bits à 48 kHz, tous deux jouables «nativement» sur les appareils Apple. La prise en charge de Hi-Resolution Lossless jusqu’à 24 bits à 192 kHz sera également fournie à ceux qui peuvent débourser sur du matériel supplémentaire comme un DAC. Lorsqu’elle est disponible, la fonction devra être activée manuellement à partir du menu de qualité audio des paramètres de l’application. Apple permettra aux abonnés de choisir différentes résolutions pour différentes connexions telles que le cellulaire, le Wi-Fi et le téléchargement.

De plus, Apple Music proposera des milliers de pistes en audio spatial avec Dolby Atmos – encore une fois, à partir de juin – et Apple dit qu’il ajoutera régulièrement plus de titres.

«Ensemble, Apple Music et Dolby permettent aux musiciens, producteurs et ingénieurs de mixage de créer facilement des chansons en Dolby Atmos» grâce à une série d’initiatives, notamment «doubler le nombre de studios compatibles Dolby sur les principaux marchés, proposer des programmes éducatifs et fournir des ressources aux artistes indépendants », ajoute Apple.

La musique Dolby Atmos sera accessible sur du contenu certifié par défaut via tous les écouteurs AirPods et Beats avec une puce H1 ou W1, et via les haut-parleurs intégrés des nouveaux iPhones, iPads et ordinateurs Mac. Apple rendra également ce contenu facilement détectable via les listes de lecture Dolby Atmos et plus encore.

