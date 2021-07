Les abonnés Apple Music India obtiennent enfin un son sans perte, prise en charge de Dolby Atmos : mode d’emploi, appareils compatibles et tout ce qu’il faut savoir

L’audio sans perte et la prise en charge de Dolby Atmos sont disponibles dans le monde entier pour les utilisateurs depuis juin. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Les abonnés Apple Music India peuvent enfin accéder à l’audio sans perte et à l’audio spatial via Dolby Atmos sur les appareils Apple, y compris iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Les deux fonctionnalités sont désormais accessibles gratuitement à tous les abonnés Apple Music en Inde, y compris ceux des forfaits famille et étudiant. Les utilisateurs d’Android bénéficieront également de ces fonctionnalités bientôt, bien qu’Apple ne partage pas encore de calendrier provisoire. L’audio sans perte et la prise en charge de Dolby Atmos sont disponibles dans le monde entier pour les utilisateurs depuis juin.

Si vous êtes abonné à Apple Music en Inde, vous trouverez deux nouvelles bascules dans le menu des paramètres de l’application sur votre appareil Apple. L’un, appelé qualité audio, vous permet d’activer l’audio sans perte, y compris la haute résolution sans perte (cela nécessitera du matériel externe). Vous pouvez choisir l’un des trois formats – haute qualité, sans perte et haute résolution – en fonction de la connectivité. Ainsi, vous pouvez peut-être choisir une haute qualité lorsque vous utilisez des données mobiles et sans perte sur le Wi-Fi. Vous pouvez également choisir de télécharger des fichiers sans perte. Tout le contenu que vous avez téléchargé précédemment restera dans la résolution initialement téléchargée.

Apple prévient que “le streaming sans perte consommera beaucoup plus de données” et les fichiers téléchargés utiliseront “beaucoup plus d’espace sur votre appareil”. Une chanson de trois minutes, par exemple, sera de 6 Mo avec une haute qualité à 256 kbps, 36 Mo sans perte à 24 bits/48 kHz et 145 Mo avec une haute résolution sans perte à 24 bits/192 kHz en moyenne.

Un son sans perte de haute qualité est un gros problème compte tenu du fait que de plus en plus de services de streaming sont déjà intégrés ou sont sur le point de rejoindre le train le plus tôt possible. Ensuite, il y a Tidal. Le plus grand différenciateur, ou plutôt l’argument de vente clé d’Apple Music, c’est qu’il sera disponible gratuitement pour les abonnés Apple Music (les abonnements coûtent Rs 49 par mois pour les étudiants, Rs 99 pour les particuliers et Rs 149 pour un plan familial).

Apple prévoit à terme de rendre disponible l’intégralité de son catalogue de plus de 75 millions de chansons en audio sans perte, en commençant par la qualité CD, qui est de 16 bits à 44,1 kHz et jusqu’à 24 bits à 48 kHz, tous deux jouables « nativement » sur les appareils Apple. La prise en charge de la haute résolution sans perte jusqu’à 24 bits à 192 kHz est également disponible pour ceux qui peuvent acheter du matériel supplémentaire comme un DAC.

Dolby Atmos est également accessible via sa propre bascule dans les paramètres de l’application Apple Music sur votre appareil Apple. Vous pouvez choisir de laisser cela toujours allumé ou de l’allumer automatiquement lorsque vous êtes connecté à un accessoire audio pris en charge comme les AirPods Pro et les AirPods Max.

Apple a précédemment déclaré qu’Apple Music offrirait des milliers de pistes en audio spatial avec Dolby Atmos et qu’il ajouterait régulièrement plus de titres.

La musique Dolby Atmos sera accessible par défaut sur du contenu certifié via tous les écouteurs AirPod et Beats dotés d’une puce H1 ou W1, et via les haut-parleurs intégrés des nouveaux iPhones, iPads et ordinateurs Mac. Apple rend également ce contenu facilement accessible via les listes de lecture Dolby Atmos.

