Les abonnés Apple TV + devraient vérifier cette chose avant le retour de “ Ted Lasso ” – .

L’une des annonces du grand événement «Spring Loaded» d’Apple cette semaine, qui était le premier événement virtuel du fabricant d’iPhone en 2021, était un moment de clin d’œil et vous manquerez qui s’est produit en tandem avec le fait de parler de bien -a reçu des mises à jour d’Apple TV 4K.

L’une des choses que les gens utiliseront pour profiter du produit est leur programmation Apple TV + préférée, il était donc logique qu’Apple partage également certaines mises à jour dans ce sens. Le rival Netflix d’Apple sortira bientôt du contenu fort, le plus fort étant peut-être l’arrivée imminente de Ted Lasso saison 2. Certaines personnes iraient jusqu’à affirmer que cette comédie d’une demi-heure, mettant en vedette Jason Sudeikis, est la meilleure chose sur Apple TV +. Pour l’anecdote, il est certainement facile de voir d’où vient cet argument, car comparé à tout ce qu’Apple propose par le biais de ses propres émissions de télévision et films, Ted Lasso m’a ressenti comme celui qui a percé et a suscité le plus de sensibilisation du grand public. . Et si cela vous inclut, continuez à lire – car nous avons une petite mise à jour dans ce sens dont vous voudrez certainement être au courant.

L’une des stratégies suivies par Apple pour rendre son service Apple TV + plus attractif pour les abonnés potentiels consiste à prolonger la période d’essai gratuite. En octobre, Apple a déclaré que vous pouviez désormais profiter de toute la programmation du service pendant une année complète sans payer. Vous pouvez obtenir cet essai gratuit d’Apple TV + lorsque vous achetez un produit Apple de quelque type que ce soit – et si vous êtes comme moi, ayant acheté dans mon cas un MacBook Air l’année dernière, vous vous demandez peut-être si votre essai gratuit sera épuisé avant La deuxième saison de Ted Lasso fait ses débuts.

Saison 2. 23 juillet. La gentillesse revient. #TedLasso Rattrapez la saison 1, exclusivement sur Apple TV + https://t.co/i2YaFnPLjZ pic.twitter.com/7KN3TMipJ9 – Apple TV (@AppleTV) 20 avril 2021

Heureusement, il existe un moyen simple de vérifier l’état de votre abonnement pour savoir quand votre essai gratuit est épuisé.

Sur votre iPhone:

Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur l’application Paramètres, puis de rechercher rapidement «Abonnements» et d’appuyer dessus, puis le tour est joué – vous devriez voir tous vos abonnements «Actifs» pour lesquels vous utilisez votre identifiant Apple pour payer sur le haut de l’écran. La liste Apple TV +, pour moi, montre que ma facturation mensuelle commence le 20 juillet, car mon année gratuite sera épuisée à ce moment-là.

À partir de cet écran, vous pouvez également vous inscrire à l’offre groupée d’abonnement Apple One. Cet ensemble vous permet de regrouper différents services Apple tels que Apple TV, Apple Music et Apple News + qui vous intéressent dans une seule facture mensuelle.

Sur votre Apple TV:

Il est également assez facile de vérifier quand votre essai gratuit sera épuisé à partir de votre Apple TV elle-même. Allez simplement dans Paramètres> Utilisateurs et comptes, puis choisissez votre nom. Dans «Gérer», appuyez sur Abonnements, saisissez le mot de passe de votre identifiant Apple, puis vous devriez voir les détails de votre abonnement Apple TV +, y compris la date de la prochaine facturation.

