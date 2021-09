Les abonnés de Netflix sont obsédés par ce nouveau film de dark fantasy • .

Une grande partie du contenu le plus en vogue qui arrive dans les cinémas et les services de streaming est désormais basé sur des livres comme matériel source. Vous vous souvenez de cette bande-annonce avec Lady Gaga dont tout le monde parlait il y a quelques semaines ? C’est celui où elle fait le signe de croix et promet diaboliquement “Père, Fils et Maison Gucci”. Ce film est basé sur The House of Gucci de Sara Gay Forden : A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed. Le nouveau film de Matt Damon/Jodie Comer The Last Duel, quant à lui, est basé sur un livre du même nom qui raconte l’histoire du dernier duel légalement sanctionné dans la France médiévale. Apple vient de terminer le tournage d’une partie de sa prochaine série limitée Five Days at Memorial – basée sur le livre de Sheri Fink sur un hôpital de la Nouvelle-Orléans pendant l’ouragan Katrina – à Toronto, et se prépare à déménager en Louisiane. Et le nouveau film Nightbooks Netflix est également basé sur un livre pour enfants du même nom, de 2018.

Meilleure offre du jour Amazon vient de lancer une nouvelle vente massive – découvrez toutes les meilleures offres ici ! Prix : Voir les offres du jour ! Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Film Netflix Nightbooks, en streaming maintenant

Dans ce film, qui est actuellement le titre n°3 de la liste des 10 meilleurs films de Netflix, Winslow Fegley incarne un jeune garçon nommé Alex. Il est obsédé par les histoires effrayantes. Krysten Ritter incarne une sorcière maléfique qui le piège dans son appartement magique. Où, par conséquent, elle l’oblige à lui raconter une histoire effrayante chaque nuit pour rester en vie. Pendant ce temps, Alex fait équipe avec un autre prisonnier nommé Yasmin pour essayer de trouver un moyen de s’échapper.

« Boo », dit la sorcière impertinente de Ritter au jeune Alex effrayé dès le début. « Finissons-en. Je suis une sorcière occupée. Êtes-vous utile de quelque manière que ce soit ? »

C’est la saison effrayante… alors, tu veux entendre une histoire effrayante ? Winslow Fegley, Lidya Jewett et Krysten Ritter deviennent sorcières dans NIGHTBOOKS, un film d’horreur diaboliquement amusant pour tous les âges du réalisateur de David Yarovesky et du producteur Sam Raimi. Maintenant effrayant sur Netflix! pic.twitter.com/hFaHrtWqWO – NetflixFilm (@NetflixFilm) 15 septembre 2021

Le film bénéficie actuellement d’un solide score de 79% de critiques sur Rotten Tomatoes, basé sur 14 critiques. Comme celui-ci du New York Times, qui note à propos du réalisateur de Nightbooks David Yarovesky : flair visuel sur les peurs de saut.

Autres réactions

À propos du film lui-même, Variety le loue pour “ses touches fantaisistes, ainsi qu’un respect pour les jeunes esprits créatifs, (qui) confèrent au film une chaleur qui contrebalance ses chocs”.

Nightbooks est le MEILLEUR film d’horreur familial de l’année – et il est PARFAIT pour la saison effrayante ! Les décors élaborés, les costumes magnifiques et les acteurs incroyablement talentueux en font un MUST WATCH! Lisez ma critique complète ici : https://t.co/P0b8PJZ61n#Nightbooks est sur @netflix maintenant ! pic.twitter.com/AAjA0gkXDr – Tessa Smith – Mama’s Geeky (@MamasGeeky) 15 septembre 2021

De l’avis de cet écrivain, le film Nightbooks Netflix a un avantage qui le rend trop beau pour être laissé de côté. Deux mots : Krysten Ritter. Elle apporte une insouciance convaincante à ce genre de rôle qui aurait pu se retrouver beaucoup plus bidimensionnel entre les mains de moindre talent d’acteur.

Comme le montre le montage des fans ci-dessous, elle est une sorcière campy et délicieusement diabolique dans ce film. Une qui vaut la peine d’être surveillée pour sa seule participation. Vraiment, c’est presque toujours le cas, chaque fois que vous voyez son nom attaché à un projet.