Les abonnés de Switch Online peuvent essayer The World Ends With You : Remix final bientôt (Amérique du Nord)

Récemment, Nintendo of Europe a confirmé que Story of Seasons: Pioneers of Olive Town est le prochain essai de jeu destiné aux abonnés de Switch Online dans la région. Nintendo of America a maintenant rejoint et, sans doute, offre la meilleure promotion cette fois-ci.

En Amérique du Nord, les abonnés de Switch Online pourront jouer à la version complète de The World Ends With You : Final Remix, la version d’essai étant disponible du 10 novembre au 16/17 novembre selon le fuseau horaire. Dans un bonus supplémentaire à la fois ce jeu et sa suite, l’excellent NEO : Le monde se termine avec vous, sera à 30% de réduction sur l’eShop jusqu’au 19/20 novembre.

Si vous êtes vraiment déterminé, vous pouvez terminer le premier jeu (qui était génial sur la DS à l’origine mais est également assez décent dans le port Switch) dans le cadre de votre abonnement, puis restez coincé dans la version de suivi de cette année à prix réduit .

Dites-nous ce que vous en pensez – envisagez-vous de donner un coup de fouet à cet essai ?