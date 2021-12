Les abonnés de YouTube TV pourraient perdre des chaînes Disney cette semaine

Edgar Cervantes / Autorité Android

TL;DR

Google a averti les abonnés de YouTube TV qu’ils pourraient perdre du contenu Disney cette semaine. La société a déclaré que son accord avec Disney prenait fin le vendredi 17 décembre et qu’aucun nouvel accord n’avait été signé. La société a déclaré qu’elle réduirait les prix de YouTube TV de 15 $ si elle ne parvenait pas à conclure un nouvel accord.

Google a récemment menacé de retirer YouTube et YouTube TV des plates-formes de Roku avant que les deux parties ne finissent par conclure un nouvel accord la semaine dernière. La poussière vient de retomber sur cet accord, mais il s’avère que Google est désormais aux prises avec un autre différend sur le streaming.

La société a averti les abonnés de YouTube TV dans un article de blog que son accord avec Disney pour diverses chaînes Disney expire le vendredi 17 décembre et que les deux parties ne sont pas encore parvenues à un nouvel accord. Google affirme qu’il souhaite que Disney offre à YouTube TV « les mêmes tarifs que les services de taille similaire paient » pour les chaînes.

Quelles options sont sur la table?

« Si Disney nous propose des conditions équitables, nous renouvellerons notre accord avec eux », a expliqué Google. « Cependant, si nous ne parvenons pas à conclure un accord d’ici vendredi, les chaînes appartenant à Disney ne seront plus disponibles sur YouTube TV et nous diminuerons notre prix mensuel de 15 $, de 64,99 $ à 49,99 $. »

Il a ajouté que cette baisse de prix serait en vigueur tant que les chaînes ne seraient pas disponibles sur YouTube TV. Ainsi, un nouvel accord entraînerait un retour du prix à 64,99 $ par mois.

Certaines des chaînes détenues par Disney les plus en vue sur YouTube TV comprennent actuellement ESPN, les stations ABC, FX, Disney Channel et National Geographic.

Il est intéressant de noter que Google recommande également aux gens de s’inscrire au forfait Disney Plus de 14 $ par mois au cas où l’accord expirerait sans résolution. Ce forfait comprend ESPN, Hulu et Disney Plus.

