Les abonnés Disney + à l’étranger obtiennent un nouveau film majeur bien avant les clients américains

in

Une étrange confluence d’événements à Hollywood signifie que les abonnés Disney + sur certains marchés internationaux ont désormais accès à Free Guy sans frais supplémentaires. La comédie d’action avec Ryan Reyonlds vient de sortir cet été (bien que, comme les snarkistes en ligne s’empressent de le souligner, elle a été retardée à plusieurs reprises.) Dans quelques semaines, certains pourront diffuser le film pour le coût de un abonnement Disney+.

Free Guy est lié à un accord unique entre 20th Century Fox, Disney et HBO. Selon un rapport de Variety, Fox et HBO ont un accord de sortie de vidéo à domicile qui remonte à quatre décennies, et il a été prolongé en 2012. Depuis lors, 20th Century Fox a été racheté par Disney, donc bien que Disney puisse préférer sortir ses propres films. plates-formes, il est toujours redevable de l’ancien contrat avec HBO. Cela signifie que des films comme Free Guy doivent aller à WarnerMedia – du moins, aux États-Unis. D’une certaine manière, cet accord ne s’applique pas aux marchés internationaux.

À nos abonnés @disneyplus en dehors des États-Unis, nous apportons des cadeaux pour le premier week-end d’octobre : @FreeGuyMovie et @AlitaMovie . Profitez-en !😀🎃👻🍂 pic.twitter.com/LMHLXIYxpB – Brandon SanGiovanni (@TheBrandalorian) 1er octobre 2021

“Nous avons acquis Free Guy dans le cadre d’une hypothèse de distribution et d’un ensemble d’accords différents”, a expliqué le PDG de Disney, Bob Chapek. “Nous n’avons pas le degré de liberté pour faire un [Disney+ Premier Access release] sur Free Guy.”

La situation avec Free Guy est encore compliquée par le fait qu’il a commencé le développement avant que Disney n’acquière Fox. Quoi qu’il en soit, cela ne peut pas empêcher les utilisateurs du Royaume-Uni, du Canada, d’Irlande, d’Australie et de Nouvelle-Zélande de diffuser le film sur Disney + à partir de cette semaine.

Quant aux Américains, Free Guy sera probablement à leur disposition à partir de HBO Max, et non de Disney+. Personne ne peut deviner quand exactement cette sortie peut arriver – Free Guy a obtenu une sortie uniquement en salles en août malgré la pandémie de COVID-19. Il peut même devoir passer par les mouvements d’une sortie DVD et Blu-ray avant de rejoindre un service de streaming par abonnement.

Le film est cependant disponible à la demande dans des magasins numériques comme Amazon Prime Video, VUDU et Apple TV. L’achat sur ces plates-formes coûte environ @20 et n’est pas disponible à la location. Compte tenu du récent prix de 30 $ sur les versions Disney + Premier Access, il s’agit d’une pilule relativement facile à avaler.

Que Free Guy en vaut la peine ou non est une tout autre affaire. Le film est une parodie de tropes de jeux vidéo mettant en vedette Reynolds en tant que personnage non-joueur (PNJ) sensible dans un jeu vidéo fictif. Les critiques jusqu’à présent sont moyennes à positives, mais de nombreux cinéphiles ne l’ont pas encore vu par eux-mêmes et n’ont pas encore pesé.