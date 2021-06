Les abonnés NPS avec un corpus jusqu’à Rs 5 lakh peuvent retirer la totalité de la somme à la sortie

in

Les souscripteurs du National Pension System (NPS) avec un corpus allant jusqu’à Rs 5 lakh pourront désormais retirer la totalité du montant lors de la retraite/sortie, au lieu d’investir 40% du montant dans des rentes à faible rendement comme pour les autres souscripteurs, selon une notification de l’Autorité de réglementation et de développement des fonds de pension (PFRDA).

Le régulateur des retraites a également relevé l’âge d’entrée dans le NPS de 65 à 70 ans et l’âge de sortie de 70 à 75 ans pour tous les modèles de citoyens et d’entreprises. Entre autres changements, il a permis aux particuliers de vendre des produits NPS pour élargir la couverture des régimes de retraite.

La facilité de retrait complet profitera à une partie des abonnés du secteur public et du secteur privé qui ont rejoint le NPS tard dans leur vie. Auparavant, le retrait complet était autorisé si le corpus NPS d’un abonné atteignait Rs 2 lakh. Avec des rendements de rentes d’environ 5 à 5,5%, si un abonné investit 40% de son corpus de Rs 2,5 lakh, il obtiendra un dérisoire 400-450 / mois. Selon les normes en vigueur, au moment de la sortie du NPS, un souscripteur reçoit 60% d’un montant forfaitaire en espèces et le solde 40% doit être utilisé pour acheter des rentes.

Depuis que le système de retraite à cotisations définies a été mis en place à partir du 1er janvier 2004, pour contenir le projet de loi sur les retraites, environ 21,8 lakh employés du gouvernement central et 52 lakh employés du gouvernement de l’État sont inscrits au régime avec une part de 82% dans NPS AUM au 30 avril, 2021. Au 30 avril 2021, environ 2,82 millions de personnes sont inscrites à l’Atal Pension Yojana (APY), un régime de retraite des masses soutenu par le gouvernement. Le flux de nouveaux entrants du secteur public ralentit en raison de la saturation, et la plupart des nouveaux entrants proviennent désormais du secteur des entreprises et de l’APY.

Pour élargir la base du NPS, la PFRDA a autorisé l’engagement de personnes travaillant comme correspondants ou agents commerciaux au sein de leur structure commerciale existante afin de faciliter la distribution des régimes de retraite.

« Lorsque le patrimoine retraite accumulé sur le compte de retraite permanent du souscripteur est égal ou inférieur à une somme de cinq roupies lakh, ou à une limite spécifiée par l’Autorité, le souscripteur a la possibilité de retirer la totalité du patrimoine retraite accumulé sans l’achat d’une rente et lors de l’exercice de cette option, le droit de ce souscripteur de recevoir une pension ou un autre montant au titre du système national de retraite ou du gouvernement ou de l’employeur s’éteint », indique la notification du PFRDA.

