Les abonnés NPS Swavalamban peuvent quitter complètement si le corpus est inférieur à Rs 1 lakh – Vérifiez les conditions

in

Les Abonnés Swavalamban qui remplissent les critères, et s’ils souhaitent se retirer prématurément, peuvent soumettre leurs demandes de retrait aux Agrégateurs associés.

Les abonnés NPS Lite Swavalamban qui sont dans la tranche d’âge des 18-40 ans ont eu la possibilité de migrer vers Atal Pension Yojana lancée par le gouvernement en mai 2015, qui fournit une pension minimale garantie aux abonnés.

Les abonnés NPS Lite Swavalamban qui ont plus de 40 ans et ne peuvent donc pas migrer vers APY peuvent continuer dans le programme Swavalamban jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 60 ans. S’ils le souhaitent, ils peuvent également sortir du dispositif.

Conformément aux nouvelles règles, les abonnés Swavalamban dont le patrimoine retraite accumulé ne dépasse pas Rs 1 lakh et s’ils ne sont pas éligibles pour migrer vers Atal Pension Yojana (APY), peuvent choisir de se retirer prématurément avec un paiement forfaitaire.

Ces Abonnés éligibles ne sont pas tenus de continuer dans le programme Swavalmban pendant une période minimale de 25 ans, indépendamment de la réception d’une co-contribution gouvernementale au titre de Swavalamban par eux.

Cependant, il y a une condition avant de pouvoir sortir en retirant tout le corpus. Si la co-contribution du gouvernement a été utilisée par ces abonnés éligibles, elle sera déduite ainsi que les revenus générés par le corpus au moment de leur sortie.

Le corpus accumulé de ces souscripteurs de Swavalamban doit être calculé après déduction de la co-contribution du gouvernement, le cas échéant, et des rendements y afférents.

Par exemple, un abonné de Swavalamban âgé de 43 ans (qui n’a pas pu migrer vers l’APY) a un corpus de Rs 104 000 dans son Swavalamban PRAN et dont la co-contribution et les retours du gouvernement constituent Rs 4500. L’abonné doit être éligible à une sortie prématurée puisque le corpus accumulé dans le PRAN serait de Rs 99.500 ( Rs 104000-Rs 4500 = Rs 99500).

Les Abonnés Swavalamban qui remplissent les critères ci-dessus, et s’ils souhaitent se retirer prématurément, peuvent soumettre leurs demandes de retrait aux POP/Agrégateurs associés.

Conformément à la notification publiée récemment, le patrimoine retraite accumulé ne dépasse pas 1 lakh de Rs ou une limite à spécifier par l’Autorité, l’intégralité du patrimoine retraite doit être versée sans annuité aux souscripteurs qui n’ont bénéficié d’aucune co-cotisation Swavalamban, et également aux souscripteurs qui ont profité de la co-contribution de Swavalamban mais ne sont pas éligibles à la migration automatique vers Atal Pension Yojana, après déduction de la co-contribution du gouvernement avec les retours sur celle-ci sans les obliger à continuer dans le régime pendant une période minimale de 25 ans.

La migration d’un souscripteur Swavalamban vers tout autre régime de retraite du gouvernement indien, y compris Atal Pension Yojana, tel qu’approuvé par l’Autorité, ne sera pas considérée comme une sortie et un retrait aux fins du présent règlement.

