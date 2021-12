Les abonnés PS Plus peuvent désormais mettre à niveau le remake de Final Fantasy 7 vers la version PS5

Bonne nouvelle pour tous les PlayStation Plus abonnés là-bas! Si vous avez déjà téléchargé une copie gratuite du Remake de Final Fantasy 7 via le service, vous pouvez acquérir une mise à niveau vers la version PS5 du jeu à partir d’aujourd’hui.

Cette mise à niveau intervient des mois après la mise à disposition de l’édition améliorée PS5 à l’achat en juin. À l’époque, ceux qui avaient acheté une copie de la version originale pouvaient mettre à niveau leur copie gratuitement, mais les propriétaires de PlayStation Plus n’ont pas pu le faire avec leurs copies.

Si vous êtes abonné à PlayStation Plus mais que vous n’avez pas téléchargé le très apprécié ARPG de Square Enix lorsqu’il était disponible en mars, vous ne pourrez pas non plus bénéficier de cette mise à niveau.

Pour tous ceux qui attendaient l’occasion de se replonger dans FF7R pendant les vacances, mais qui ne voulaient pas récupérer le port PC récemment publié, c’est peut-être le moment idéal pour le faire.

A partir de ce mercredi… • Les abonnés PS Plus qui ont déjà utilisé @FinalFantasy VII Remake via @PlayStation Plus pourront passer à la version PS5 du jeu. • L’entracte de l’épisode, le DLC mettant en vedette Yuffie Kisaragi, sera à 25 % de réduction pour une durée limitée ! pic.twitter.com/mnkCIRR586 – FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) 19 décembre 2021

Cependant, cela vaut la peine de considérer ceux qui ont peut-être renoncé à attendre leur version PlayStation Plus pour obtenir sa mise à niveau, optant plutôt pour l’achat du jeu sur des consoles de nouvelle génération au cours des six derniers mois. Les personnes dans cette position peuvent se sentir un peu frustrées en ce moment.

En plus de cette promotion PlayStation Plus, le DLC Episode Intermission sera à 25 % de réduction pour une durée limitée. Ainsi, même si vous avez déjà le jeu à son meilleur sur votre nouvelle console, vous pouvez saisir quelque chose de nouveau pour vous-même.

Pour plus d’informations sur Final Fantasy 7 Remake, nous avons ce qu’il vous faut. Le jeu a été nominé pour un Hugo Award, manquant de peu la distinction grâce à Hades.