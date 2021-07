Les abonnés YouTube TV bénéficient d’un Chromecast gratuit avec les appareils Google TV

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations. Vous souhaitez acheter un bracelet intelligent et évaluez-vous des alternatives au Mi Band ? Ce smartband ne coûte que 26,90 euros et propose certaines fonctions que l’on ne trouve pas dans le modèle Xiaomi. Le bracelet intelligent est devenu un appareil indispensable […] More