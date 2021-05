Les Abrines les plus meurtrières “ tirent ” déjà vers le Final Four

15/05/2021 à 8h00 CEST

La série très difficile des quarts de finale de l’Euroligue contre le Zenit Saint-Pétersbourg, que les Blaugrana ont terminé avec succès dans le cinquième match, a abouti particulièrement dur pour Àlex Abrines, principalement au niveau mental dans les tâches offensives.

Aucune option

La livraison maximale est une prémisse non négociable pour les Baléares, qui marqué à un haut niveau en défense malgré le fait de ne pas avoir trop de minutes devant une équipe avec d’excellents buteurs du périmètre comme Billy Baron (surtout), le polyvalent Will Thomas et le Russe Andrei Zubkov.

Cependant, l’ancien Oklahoma City Thunder a été victime de l’interprétation presque parfaite du changement de blocage extérieurs posés par ceux de Xavi Pascual. Et c’est précisément dans cette facette du jeu des Abrines qu’il trouve généralement des avantages et des espaces.

Saras fait entièrement confiance aux Abrines

| .

L’équipe de jeunes d’Unicaja a montré plus qu’assez votre capacité à interpréter parfaitement les écrans et quand il parvient à sortir «collé» au bloqueur pour «carré» sur deux jambes et lancer, il a généralement une précision chirurgicale.

Le fait est qu’Abrines a réglé les cinq matchs avec un bilan pyrrhique global de trois triplets manqués quand dans la phase régulière il avait présenté un remarquable 53/127 (42%). Et son visage était le miroir de ce qui se passait, ce sentiment de tout faire correctement et même de ne pas pouvoir lancer.

bon jeu

Sarunas Jasikevicius est très clair sur l’énorme importance que le Palmesan et Kyle Kuric atteignent le plus haut niveau du Final Four de l’Euroligue. pour “ détruire ” les rivaux du périmètre.

Par conséquent, la victoire retentissante dimanche dernier sur la piste d’un Real Betis qui célébrait la permanence de la manière la plus “ sui generis ” (58-109) aurait pu être plus important qu’il n’y paraissait à première vue face à l’objectif de lever la troisième Euroligue des sections à Cologne après celles de 2003 et 2010 .

Libéré de cette pression à laquelle il a été soumis contre le Zenit, Àlex Abrines a trouvé des espaces et a montré son visage le plus féroce devant ceux de Joan Plaza (Super boulot du Catalan à Séville) pour valoriser près d’un point par minute jouée.

L’attaquant de l’île a marqué 20 points et un PIR de +24 en 26 ‘avec des pourcentages sensationnels (3/3 sur deux, 4/5 sur trois et 2/2 en lancers francs), en plus d’attraper quatre rebonds, de donner deux passes au panier et de placer un bloc. Il était même déterminé à pénétrer quand il voyait l’espace, un autre aspect du jeu dans lequel il était presque imparable.

Les Abrines doivent profiter des deux accidents de championnat qui subsistent contre TD Systems Baskonia et Lenovo Tenerife pour recharger complètement leurs batteries de confiance maintenant que le vent souffle en faveur et son renouvellement avec le FC Barcelone semble être plus que prévu, selon le site Web «Piratas del Basket» hier.

Les Abrines doivent être un acteur important à Cologne

| JAVI FERRÁNDIZ

Et là, l’azulgrana montrera une fois de plus que son engagement envers le projet et envers le club est total. À son arrivée de la NBA à l’été 2019, l’Espagnol a accepté un contrat de trois ans avec une augmentation de salaire notable dans le troisième (suivant). Eh bien, il semble que Les Abrines pourraient renoncer à cette mise à niveau en échange d’un engagement accru pendant plus longtemps, peut-être jusqu’en juin 2024..