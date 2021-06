in

Meghan et Harry: l’animateur de Newswatch discute des “allégations” de la BBC

Depuis que le prince Harry a commencé à sortir avec l’actrice américaine biraciale, il y a eu des trolls qui ont dit des choses désagréables à son sujet sur Internet. Certains des pires commentaires sont sexistes ou racistes ou les deux. Il existe également des théories du complot bizarres et infondées à propos de Meghan, notamment qu’elle a simulé sa première grossesse et qu’Archie est né d’une mère porteuse, ou même qu’Archie était une poupée.

Il y avait aussi des affirmations dégoûtantes et, encore une fois, infondées selon lesquelles Meghan n’était pas maternelle et mettait même son fils en danger.

Dans une plongée profonde dans le monde de la haine de Meghan pour Refinery29, Aida Aimoako a parlé à un certain nombre de personnes ayant une expérience directe de cette pêche à la traîne.

L’une de ces personnes était la journaliste de BuzzFeed News, Ellie Hall, qui a déjà écrit un article comparant les gros titres sur Meghan et Kate, la duchesse de Cambridge, qui est devenu viral.

Elle a eu un contrecoup intense pour cet article de la part des soi-disant anti-fans de Meghan ou « Megxiteers ».

LIRE LA SUITE: Royal bouleversé alors que l’allergie empêche Kate de profiter de Trooping the Color

Meghan Markle a été la cible d’une énorme quantité de haine en ligne (Image: GETTY)

Meghan a révélé comment l’abus avait affecté sa santé mentale dans son entretien avec Oprah Winfrey (Image: GETTY)

Mme Hall a expliqué qu’elle interagissait avec les observateurs royaux sur Twitter parce qu’elle a le sentiment que « trop de journalistes vivent dans une bulle de leur propre fabrication », mais a déclaré que cela était devenu plus difficile au cours des dernières années.

Elle a déclaré: “C’est devenu de plus en plus toxique.”

Chaque fois que Mme Hall écrit quelque chose sur Meghan, elle reçoit des e-mails ignobles qui font d’horribles affirmations sur la duchesse, et beaucoup contiennent un langage fanatique.

Elle a dit que la lecture de certains des e-mails la rendait malade.

Le journaliste a déclaré: “Jusqu’à ce que je commence à écrire sur Meghan, je n’ai pas reçu ces e-mails critiquant mon travail et critiquant la vérité.”

Meghan et Harry ont subi une quantité inhabituelle de haine en ligne (Image: GETTY)

Elle a ajouté: “Meghan était enceinte. C’est un fait. Les gens ne sont pas d’accord sur ce fait comme si elle faisait semblant d’être enceinte ».

Mme Hall s’est souvenue avoir reçu un e-mail qui qualifiait Meghan d’« actrice américaine médiocre à demi-race ».

Elle a déclaré: “Chaque fois que je publie quelque chose sur Meghan, je reçois des e-mails qui me donnent la nausée.”

Mme Hall a déclaré que d’autres journalistes avaient subi des “abus bien pires” et ont reconnu que les fans de Meghan peuvent également être mauvais, accusant les gens d’être racistes pour avoir écrit quelque chose de vaguement critique à propos de la duchesse.

A NE PAS MANQUER

La reine a choisi le duc de Kent pour l’accompagner au défilé au milieu du lien Philip [INSIGHT]

Les excuses bizarres de Denise van Outen à la reine après avoir volé le palais [REVEALED]

Michelle Obama “pas surprise” par les accusations de racisme de Meghan Markle [QUOTE]

Chronologie romantique de Harry et Meghan (Image: GETTY)

Elle a déclaré que ceux qui faisaient partie de la rotation royale “sont maltraités bien pire que moi pour les choses qu’ils écrivent et que les fans de Meghan peuvent aussi être méchants”.

Camilla Tominey, rédactrice en chef adjointe du Telegraph qui écrit sur la famille royale, a été qualifiée de “Camel Toe” et a récemment écrit sur les abus auxquels elle a été confrontée en tant que journaliste royale.

Le rédacteur en chef royal de Harper’s Bazaar et co-auteur de Finding Freedom, Omid Scobie, est également une cible particulière pour les ennemis de Meghan.

Mme Hall a déclaré: “Il est pire que tout le monde et c’est une personne de couleur.”

Prince Harry et Meghan : Ashley Banjo dit qu’il « comprend »

Pendant ce temps, un fan de Meghan qui gère un compte Twitter pro-Sussex, mais a souhaité rester anonyme par crainte de répercussions professionnelles, a insisté sur le fait qu’il est injuste de comparer la façon dont les fans de Meghan (Sussex Squad) et les ennemis de Meghan (Megxiteers) se comportent en ligne.

Ils ont déclaré : « L’éthique unificatrice des deux groupes est extrêmement différente.

« La Sussex Squad est un groupe uni par leur admiration pour Harry et Meghan et inspiré par leur travail axé sur la cause.

“Megxit est un groupe de haine raciste qui crache des injures raciales, de la misogynie et des théories du complot sur les réseaux sociaux dans l’espoir de chasser Meghan de la famille royale.”

Plusieurs personnes, fans et journalistes, ont appelé la famille royale à faire une déclaration condamnant les abus envers Meghan.

Pendant ce temps, d’autres ont appelé les plateformes de médias sociaux à faire un meilleur travail pour éradiquer la haine.

Un porte-parole de Twitter a déclaré : « Assurer la sécurité de Twitter est une priorité absolue pour nous ‒ les abus et le harcèlement n’ont pas leur place sur le service.

“Nous avons mis en place des règles claires qui s’appliquent à tout le monde, partout, qui traitent des menaces de violence, d’abus, de harcèlement et de conduite haineuse et nous prenons des mesures lorsque nous identifions des comptes qui enfreignent ces règles.”