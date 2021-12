Les abus du prince Charles et de Camilla ont forcé un couple à modifier le plan de message de Noël | Royale | Des nouvelles

Charles, 73 ans, et Camilla, 74 ans, rejoindront sa mère la reine le jour de Noël, a confirmé Clarence House cette semaine. Cependant, la fille unique du monarque, la princesse Anne, ne se joindra pas aux festivités au château de Windsor. Cela survient alors qu’elle passe Noël dans l’isolement après que son mari, l’amiral Sir Timothy Laurence, a été testé positif pour COVID-19. Les propres plans de Noël de la reine ont déraillé par le virus car la variante Omicron a vu les taux d’infection monter en flèche à travers le Royaume-Uni.

Sa Majesté a d’abord annulé son déjeuner annuel d’avant Noël en raison du risque d’infection à Covid.

Elle a ensuite annoncé qu’elle n’organiserait pas son traditionnel rassemblement de Noël à Sandringham en raison de la propagation du virus.

La reine a plutôt opté pour Windsor plutôt que pour son domaine de Norfolk, qui a maintenant été abandonné en tant que lieu de fête traditionnel de la famille royale pour le deuxième Noël consécutif.

À Noël dernier, les plans festifs de Charles et Camilla ont également changé de manière inattendue lorsque le couple a été maltraité à l’approche de la publication de leur message de Noël.

Leur salutation aux fans royaux se lit comme suit: « Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et voici une meilleure année! »

Ils ont partagé leur message festif sur leur compte Twitter commun avec une photo du couple prise dans leur résidence de Birkhall en Écosse.

Le couple tient des bâtons de marche dans le charmant cliché alors qu’ils sourient et regardent vers la caméra.

Avant que Charles et Camilla ne publient leur salutation saisonnière, le 24 novembre, le couple a désactivé les réponses aux messages de leur compte – à l’exception des utilisateurs qu’ils suivent ou mentionnent.

Cela est arrivé après que la paire ait semblé être touchée par une augmentation des commentaires en ligne abusifs à partir de la mi-novembre.

Les rapports de l’époque révèlent combien de commentaires haineux dirigés contre le couple coïncidaient avec la quatrième série de « The Crown ».

Ils ont dit: « Je vois que #FredandGladys a de nouveau retiré les commentaires. »

Un autre internaute a également commenté la carte de Noël de Charles et Camilla qu’ils ont publiée l’année dernière.

Ils ont écrit: «Je détestais le prince Charles et Camilla avant la saison quatre de The Crown et les récents podcasts auxquels je me suis livré, mais maintenant, je les DÉTESTE.

« Je viens de voir leur carte de Noël et je suis irrationnellement en colère. »

Malgré le contrecoup, certains membres du public ont écrit des messages soutenant le couple.

L’un d’eux a écrit : « Joyeux Noël au prince Charles et à la duchesse Camilla. »

‘The Crown’ est disponible pour regarder sur Netflix.