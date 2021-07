Les abus raciaux provoquent le débrayage de l’équipe olympique allemande lors d’un match contre le Honduras

in

Bien qu’aucun joueur du Bayern Munich ne soit présent, l’équipe olympique allemande, composée de joueurs comme Max Kruse et Maximilian Arnold, se trouve actuellement au Japon pour préparer le tournoi. Aujourd’hui, l’équipe a joué un match amical contre le Honduras, dans l’un de leurs matchs d’échauffement avant le début des jeux olympiques.

Malheureusement, les Allemands ont été contraints de quitter le terrain cinq minutes plus tôt avec un score de 1-1, en raison de l’abus racial de Jordan Torunarigha du Hertha Berlin lors du match :

Ces derniers temps, les actions de retrait sont devenues plus courantes et on espère que des actions similaires seront entreprises si des abus similaires se produisent aux Jeux olympiques.

Torunarigha, bien sûr, a également été la cible d’abus racistes en février 2020, lors du match DFB-Pokal du Hertha contre Schalke. Ses paroles après l’événement sonnent toujours vraies :