Les abus racistes contre Hamilton condamnés par la F1, la FIA et Mercedes · .

Les abus racistes visant Lewis Hamilton sur les réseaux sociaux après sa victoire hier dans le Grand Prix de Grande-Bretagne ont été rapidement condamnés par le sport, l’instance dirigeante et son équipe.

Les rivaux Red Bull et McLaren ont également publié des déclarations critiquant les abus subis par le septuple champion du monde.

Hamilton a fait l’objet d’abus après sa victoire et son affrontement au premier tour avec Max Verstappen, ce qui a causé un lourd impact à ses rivaux du championnat avec une barrière.

Formule 1, la FIA et Mercedes ont publié une déclaration conjointe condamnant les abus subis par Hamilton, dont certains n’ont pas encore été supprimés des plateformes de médias sociaux.

“Pendant et après le Grand Prix de Grande-Bretagne d’hier, Lewis Hamilton a été victime de multiples abus racistes sur les réseaux sociaux à la suite d’une collision en course”, ont-ils déclaré.

“Formule 1, la FIA et Mercedes-AMG Petronas F1 Team condamnent ce comportement dans les termes les plus forts. Ces personnes n’ont pas leur place dans notre sport et nous demandons instamment que les responsables soient tenus responsables de leurs actes.

“La Formule 1, la FIA, les pilotes et les équipes s’efforcent de construire un sport plus diversifié et inclusif, et de tels cas inacceptables d’abus en ligne doivent être mis en évidence et éliminés.”

L’équipe Red Bull de Verstappen s’est jointe aux critiques concernant les abus subis par Hamilton.

“Bien que nous soyons de féroces rivaux sur la piste, nous sommes tous unis contre le racisme”, a déclaré l’équipe. « Nous condamnons les abus racistes de toute nature envers notre équipe, nos concurrents et nos fans.

“En tant qu’équipe, nous sommes dégoûtés et attristés d’être témoins des abus racistes que Lewis a subis hier sur les réseaux sociaux après la collision avec Max. Il n’y a jamais d’excuse pour cela, il n’y a certainement pas de place pour cela dans notre sport et les responsables devraient être tenus pour responsables. »

McLaren a déclaré qu’il “se tient aux côtés de la Formule 1, de la FIA et de nos collègues équipes et pilotes pour condamner les abus racistes déplorables envers Lewis Hamilton.

“Le racisme doit être chassé de notre sport, et c’est notre responsabilité partagée de l’unir et de l’éliminer.”

Le fournisseur de moteurs de Red Bull, Honda, a également publié une déclaration similaire.

L’abus raciste des concurrents, en particulier sur les réseaux sociaux, est un problème persistant dans de nombreux sports. La semaine dernière, Hamilton a critiqué les abus subis par les joueurs de football anglais après leur défaite en finale de l’Euro 2020 à Wembley.

Au cours du week-end du Grand Prix du Portugal, la majorité des pilotes de Formule 1 ont participé à un boycott des plateformes de médias sociaux pour attirer l’attention sur leur incapacité à éliminer les messages racistes.

