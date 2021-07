Les accessoires Aqara HomeKit sont désormais disponibles sur l’Apple Store en ligne en Europe

Les accessoires Aqara HomeKit sont désormais disponibles sur l’Apple Store Online dans plusieurs pays européens, a annoncé aujourd’hui la société.



Les produits Aqara seront disponibles sur l’Apple Store Online en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. À ce jour, les produits Aqara n’ont été stockés que dans les Apple Stores en Chine continentale, à Hong Kong et à Macao.

La gamme de produits pour les ‌Apple Stores‌ en Europe comprend le Hub M2, le dernier hub domestique intelligent d’Aqara et le Camera Hub G2H, qui prend en charge la vidéo sécurisée HomeKit et la capacité de hub domestique, ainsi que le capteur de porte et de fenêtre, le capteur de température et d’humidité de l’entreprise. , et capteur de vibrations.

Aqara est devenue l’une des marques de maison intelligente les plus populaires parmi les utilisateurs avec son répertoire de plus de 100 accessoires compatibles HomeKit, y compris des hubs intelligents, des caméras de sécurité pour la maison, des capteurs, des commutateurs intelligents filaires et sans fil, des prises intelligentes, des contrôleurs de rideaux et de stores, et serrures de porte intelligentes.

Aqara a également annoncé aujourd’hui son intention d’apporter ses produits dans les « Apple Stores » en Corée du Sud, ainsi que d’étendre sa présence en Europe et dans d’autres régions, dans les mois à venir.