Les accessoires Choetech retirés d’Amazon des semaines après RAVPower, Aukey et Mpow

Amazon a réprimé les critiques payantes – ce qui constitue une violation des politiques des fournisseurs d’Amazon – au cours de l’été à la suite de l’exposition d’un vaste programme de critiques payantes, et certains des plus grands noms des accessoires technologiques ont été balayés par le raid numérique. . Aukey et Mpow ont été parmi les premiers à être abattus en mai, puis RAVPower a été retiré quelques jours avant Prime Day. Maintenant, il semble qu’Amazon ait fait tomber le banhammer sur Choetech, un fabricant populaire de chargeurs sans fil, de banques d’alimentation et de câbles.

Les listes de Choetech sont toutes devenues sombres ce matin, et bien que la cause de la radiation n’ait pas encore été confirmée par Amazon, il est facile de spéculer qu’il s’agit de la même cause que les autres. De nombreux articles Choetech sont disponibles sur Walmart et Newegg auprès de vendeurs tiers, mais il est préférable d’acheter sur le site Web de Choetech.

Perdre la possibilité de vendre sur Amazon est un coup dur pour n’importe quelle marque, en particulier à une époque où le commerce électronique est plus élevé que jamais, et la plupart des acheteurs s’en tiennent avec ferveur aux principaux détaillants comme Amazon, Walmart, Target, Best Buy, etc.

Dans une certaine mesure, il est logique qu’Amazon le fasse maintenant. En plus de nuire à la crédibilité d’Amazon, Amazon fait actuellement l’objet d’une enquête antitrust aux côtés de Google au Royaume-Uni, et de fausses critiques pourraient finir par faire partie des enquêtes antitrust américaines auxquelles Amazon est également confrontée aux États-Unis et en Europe. Amazon doit couvrir ses bases, même si cela signifie qu’il dispose d’une plus petite variété de chargeurs Power Delivery, de chargeurs sans fil et de banques d’alimentation de qualité par rapport à il y a trois mois.

Éliminer les principaux concurrents de ses produits technologiques AmazonBasics n’est que la cerise sur le gâteau d’Amazon.

