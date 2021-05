Les accessoires de jeux mobiles ont un moment, mais personne n’en parle

Il existe de nombreux excellents jeux et services mobiles ces jours-ci, et beaucoup d’entre eux pourraient plaire aux personnes qui ne jouent généralement pas sur leur téléphone. Mais jouer sur un écran tactile avec des commandes tactiles encombrées ou qui ne répondent pas peut nuire à l’expérience, en particulier pour les titres plus complexes.

Cependant, je me souviens qu’avant la pandémie, je me suis rendu à Starbucks et j’ai vu un groupe de six adolescents assis autour d’une table jouant à Call of Duty Mobile. Vous ne penseriez pas qu’un jeu aussi complexe graphiquement que Call of Duty fonctionnerait sur mobile, et encore moins serait populaire, mais ces garçons ne représentent qu’un petit pourcentage des plus de 300 millions de joueurs qui auraient téléchargé le jeu en octobre 2020. Que ce soit ou non, les jeux mobiles sont à la hausse, tout comme les accessoires qui facilitent leur lecture, comme les contrôleurs Bluetooth, les clips de téléphone et les appareils comme le Razer Kishi qui transforment votre téléphone en une console de jeu portable.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Pourquoi le jeu mobile est-il si populaire maintenant?

Source: Daniel Bader / Android Central

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le mobile a son moment. D’une part, les smartphones sont plus puissants que jamais et sont capables de gérer des jeux plus gourmands en ressources comme Call of Duty Mobile. Par conséquent, il existe également plus de types de jeux auxquels les gens peuvent jouer. Mobile n’est plus seulement la plate-forme pour les joueurs occasionnels de match-trois et de solitaire; Vous pouvez maintenant jouer à des Battle Royales comme Fortnite, à des RPG comme Genshin Impact et à des tireurs comme Call of Duty.

Il existe maintenant une abondance de services de jeux en nuage tels que Stadia et Xbox Game Pass qui permettent aux gens de jouer à des jeux de qualité console en déplacement.

“La force du mobile vient non seulement de son accessibilité et de sa disponibilité, mais aussi de l’incroyable diversité des titres mobiles disponibles”, a déclaré l’analyste Mat Piscatella du NPD Group sur le blog de la société en janvier. Il existe encore des jeux occasionnels, mais vous pouvez trouver des jeux dans à peu près tous les genres disponibles sur mobile, des jeux de combat aux RPG, en passant par les jeux de tir de style AAA.

Selon les analystes de données de Newzoo, une société de données de jeux et d’esports, le succès de Genshin Impact, un RPG à monde ouvert d’un éditeur chinois, va également conduire à plus d’expériences AAA sur les marchés de l’Est (en raison des restrictions gouvernementales sur les licences de jeux. en Chine, beaucoup de ces éditeurs ciblent des acteurs étrangers). Les entreprises qui publient généralement sur PC et console cherchent également à se lancer sur le marché du mobile, comme Riot avec League of Legends: Wild Rift et Blizzard et Diablo Immortal.

Tianyi Gu, leader du marché des télécommunications et des services mobiles de Newzoo, a déclaré à Android Central que nous verrons beaucoup plus de jeux “midcore” arriver sur mobile – des titres qui ne sont pas tout à fait occasionnels mais pas AAA non plus.

“Les jeux occasionnels les plus réussis ajoutent des mécanismes inspirés d’autres genres, les introduisant lentement au fil du temps afin de ne pas submerger l’utilisateur dès le départ”, a déclaré Gu, citant des jeux comme Puzzle & Dragons qui incluent des mécanismes de RPG et un gameplay Match-3, comme dans Candy Crush.

Source: David Jagneaux / Android CentralJouez à Cyberpunk 2077 sur mobile via Stadia.

Enfin, il existe désormais une abondance de services de jeux en nuage tels que Stadia et Xbox Game Pass qui permettent aux utilisateurs de jouer à des jeux de qualité console en déplacement. Avec de tels services, peu importe la puissance de vos spécifications; tant que vous disposez d’une connexion Internet stable, vous pouvez accéder à une bibliothèque de jeux tels que Cyberpunk 2077, Control ou Day One Xbox où vous le souhaitez.

Tout ce succès ne tient même pas compte de la pandémie. Alors que le jeu mobile était populaire avant le verrouillage du monde, le NPD Group a également signalé que 35% des joueurs mobiles aux États-Unis et au Canada “ont indiqué que les verrouillages et les restrictions du COVID-19 les avaient amenés à augmenter leur fréquence d’engagement, conduisant à un 12 % d’augmentation du nombre de consommateurs qualifiés d’acteurs actifs. “

Alors que Gu s’attend à ce que cette augmentation diminue à mesure que les pays s’ouvrent et que les gens retournent à leur vie d’avant la pandémie, elle croit toujours que le mobile continuera à être le “seul segment en croissance (parmi les PC, les consoles et les mobiles) en 2021 en termes. de revenus. ” Plus précisément, Newzoo s’attend à ce que le mobile génère 90,7 milliards de dollars de revenus, ce qui est en hausse par rapport à 2020. Sensor Tower prédit en outre que d’ici 2025, les dépenses dans les applications, qui comprennent les jeux, atteindront 270 milliards de dollars. Il y a beaucoup d’argent ici, et cela ne fera qu’augmenter.

Alors maintenant, il est temps pour les accessoires mobiles de briller

Source: Russell Holly / Android Central

Maintenant que les jeux mobiles représentent un marché énorme, il est logique que des fabricants d’accessoires comme Razer, Nintendo, Sony et d’autres essaient de retirer de l’argent. Que vous souhaitiez un clip de téléphone pour tenir votre téléphone pendant que vous jouez sur une manette connectée, ou plus appareil complexe comme un Razer Kishi, qui charge également votre téléphone pendant que vous jouez, il existe des appareils qui facilitent les jeux sur mobile.

Les contrôleurs mobiles et les accessoires associés sont essentiels pour rendre le jeu mobile plus accessible.

Il existe trois types de contrôleurs de jeu mobiles et d’autres accessoires. Tout d’abord, il existe des contrôleurs Bluetooth, comme les contrôleurs Xbox Series X sont ceux de fabricants tiers comme le SteelSeries Stratus Duo qui se connectent simplement à votre téléphone et vous permettent d’utiliser des boutons physiques, mais ils ne sont pas souvent fournis avec un moyen de attachez votre téléphone. Deuxièmement, il y a les poignées de téléphone, comme la poignée de jeu GameSir F2 qui se fixent à votre téléphone et n’offrent pas de boutons physiques, mais vous donnent quelque chose sur lequel reposer vos mains. Enfin, il existe des contrôleurs tout-en-un comme le Razer Kishi ou le Razer Raiju Mobile qui non seulement vous donnent les boutons susmentionnés, mais vous donnent également un endroit pour mettre votre téléphone et fournissent parfois des fonctionnalités supplémentaires comme le chargement direct. Celles-ci donnent le sentiment que votre téléphone est devenu une autre console portable, comme la Nintendo Switch.

Les contrôleurs mobiles et les accessoires associés sont essentiels pour rendre le jeu mobile plus accessible. Les personnes qui ont grandi sur les téléphones et l’écran tactile ne sont peut-être pas aussi découragées, mais les commandes tactiles sont notoirement maladroites et difficiles à utiliser. La taille de l’écran du téléphone peut devenir plus grande, mais en fonction de la taille de vos doigts, il se peut qu’il n’y ait pas assez de place pour frapper correctement certaines entrées. Au-delà de cela, le manque de retour haptique dans de nombreux jeux (bien que cela devienne une fonctionnalité plus courante sur les téléphones), signifie que les commandes peuvent ne pas s’enregistrer de la même manière qu’elles le feraient avec des boutons physiques.

J’ai parlé avec un certain nombre de personnes qui utilisent des contrôleurs pour jouer sur mobile, et beaucoup d’entre elles ont cité le confort comme raison principale de l’achat, ainsi que le manque de retour haptique dans de nombreux jeux, ce qui est presque standard sur les contrôleurs. .

Source: Jennifer Locke / Android Central

“Mes mains sont à l’étroit après avoir joué à des jeux mobiles très agressifs comme FPS, et finalement la chaleur du téléphone commence à être agaçante sur le dos de votre main”, a déclaré Nazih Fares, responsable de la localisation et des communications chez The 4 Winds Entertainment. pour l’achat d’un embrayage HyperX ChargePlay pour les jeux mobiles, qui comprend une charge relais, et un clip de jeu mobile PowerA Moga pour jouer sur Xbox Cloud Streaming.

“Pourquoi acheter un tout nouvel appareil qui fait déjà 90% de ce que fait déjà votre appareil existant? Au lieu de cela, achetez simplement un appareil moins cher qui couvre les 10% manquants.”

C’est aussi un moyen d’économiser de l’argent sur les gros achats de consoles, d’autant plus que beaucoup de consoles sont en faible stock. Vous pouvez jouer à des jeux sur Xbox via Xbox Game Pass et en streaming cloud sur votre appareil mobile, alors au lieu d’acheter une console ou un PC, pourquoi ne pas simplement acheter une manette de jeu à 100 $ et la connecter à un téléphone que vous utilisez déjà quotidiennement?

«J’adore ma Nintendo Switch, et l’idée de convertir mon téléphone en un appareil comme le Switch capable de jouer à un tas de jeux était trop difficile à laisser passer», a déclaré Osama Dorias, concepteur de jeux en chef chez WB Montréal, qui a acheté un Razer Kishi pour jouer aux jeux Stadia et Xbox Game Pass. “Pour moi, c’est une évidence. Pourquoi acheter un tout nouvel appareil qui fait déjà 90% de ce que fait déjà votre appareil existant? Au lieu de cela, achetez simplement un appareil moins cher qui couvre les 10% manquants. C’est moins cher, il y a moins d’encombrement et c’est plus pratique.”

Les jeux midcore sont peut-être là où se trouve le grand nombre de joueurs de nos jours, et les contrôleurs ne sont peut-être pas nécessaires pour ceux-ci, mais d’autres marchés de jeux mobiles, en particulier le streaming cloud, bénéficient largement des accessoires. Non seulement ils donnent aux joueurs des options sur la façon dont ils veulent jouer, mais ils ouvrent la porte à de nouveaux publics qui n’auraient peut-être pas donné une chance au mobile auparavant. De nombreux jeux, comme Fortnite et Among Us, prennent également en charge le jeu croisé ces jours-ci, ce qui donne aux joueurs la possibilité de consulter également d’autres plates-formes sans passer à côté.

“Certains titres sont à égalité avec la qualité des jeux non mobiles, en particulier lorsque vous considérez comment vous pouvez lier ces titres avec les versions de la plate-forme principale”, a déclaré Fares. Il a poursuivi: “Cela a également créé de nouvelles générations de joueurs, des gens qui ne jouaient pas vraiment à des jeux pour passer le temps.”

Mais où est l’attention?

Source: Andrew Myrick / Android Central

J’ai été extrêmement intéressé par l’essor du jeu mobile au cours des deux dernières années, et en particulier par la prolifération d’accessoires de jeu spécifiquement pour mobile sur le marché. Malheureusement, en recherchant cet article, je n’ai pas trouvé grand-chose sur les accessoires eux-mêmes. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi les experts voient le marché du jeu mobile continuer à augmenter, ni de comprendre que les accessoires pour aider avec cela gagneront également en popularité. Cependant, on n’y a pas prêté beaucoup d’attention malgré toutes les études sur le jeu mobile, en particulier sous la pandémie. Je veux savoir pourquoi.

Alors que le jeu mobile continue d’être un marché énorme et que des jeux plus recherchés continuent de frapper ces plates-formes, les joueurs chercheront des moyens de participer à l’action, et parfois cela signifie faire des achats supplémentaires. Le jeu mobile peut être difficile d’accès. Que vous n’ayez pas le meilleur téléphone pour le travail ou que vous n’aimiez pas utiliser les commandes tactiles, vous devrez peut-être dépenser de l’argent.

Mais l’industrie des smartphones sait que le jeu mobile est important. De nos jours, de nombreux téléphones ont des modes de jeu, et les téléphones de jeu spécifiques incluent le refroidissement et d’autres fonctionnalités pour le rendre plus facile. Avec l’ajout de Xbox Game Pass Ultimate et de Cloud Streaming, de Stadia et d’autres services de diffusion en continu dans le cloud, il deviendra plus important que jamais de comprendre comment les gens jouent et pourquoi.

Les jeux vidéo ne sont plus réservés aux consoles et aux PC. Nous devons accepter cela.

Jouez en déplacement

Razer Kishi pour Android

Notre contrôleur de téléphone Android préféré

Le Razer Kishi est probablement notre contrôleur de jeu de téléphone Android préféré, et il est facile de comprendre pourquoi. Il a une conception ergonomique, un processus de fixation facile et une connexion à faible latence.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.