Les accessoires de mode deviennent les favoris du consommateur new age : Manoj Kumar Nair, PDG, Gaurik Lifestyle

Avec le début de la pandémie, lorsque la plupart des commerces de détail ont été mis en ligne et que les tendances sont devenues plus adaptées pour intégrer un style de vie confortable à la FMH, les marques se sont inscrites pour une courbe d’apprentissage. GUESS, la marque de mode mondiale avec un héritage de près de quatre décennies dans la fourniture de vêtements et d’accessoires avant-gardistes, a récemment relancé son premier magasin au DLF Mall of India, Noida. La marque a lancé sa vague d’expansion avec des collections conçues sur mesure pour le paysage post-pandémique. Pour en savoir plus à ce sujet, Financial Express s’est entretenu avec Manoj Kumar Nair, PDG de Gaurik Lifestyle. Extraits :

Quelles sont les prochaines tendances mode en matière d’accessoires qui seront grandes en 2021 ?

Selon un rapport d’Unicommerce, l’industrie de la mode en ligne a augmenté de 51% au cours de cet exercice. Les accessoires deviennent les favoris du consommateur new age. Nous devrions rechercher des pièces audacieuses et audacieuses pour accentuer les vêtements de sport plus décontractés. De gros bijoux dorés associés à des lunettes de soleil de couleur pastel sont quelque chose qui équilibre l’esthétique décontractée. Nous allons encore une fois à l’extrême avec les sacs – des mini sacs à bandoulière aux grands fourre-tout, tout a du sens pour la génération Z et les Millenials.

Pouvez-vous partager la nouvelle gamme de produits de GUESS en Inde ? A quelles autres nouvelles collections devons-nous nous attendre ?

Nous sommes une marque emblématique qui s’adresse à une large tranche d’âge allant d’un adolescent à même un retraité. Nous nous sommes relancés sur le marché avec la nouvelle collection printemps/été 2021 qui propose aux consommateurs notre gamme tendance et intemporelle de jeans, robes, vêtements, chaussures et bien plus encore. La collection à venir présente des fleurs vintage, des imprimés amusants et des pastels classiques, et elle représente l’ambiance jeune, contemporaine et intemporelle de la marque qui est renommée dans le monde entier. Un élément clé de la collection sera constitué d’accessoires et d’une large gamme de sacs à main – des cartables aux fourre-tout et des sacs à dos aux bagages, il y en a pour tous les goûts dans le magasin.

La prochaine collection automne/hiver 2021 verra les vêtements de sport exclusifs entrer sur les marchés indiens. Cela présentera des designs chics, confortables et ludiques conçus pour s’adapter au travail à domicile, dans un environnement multitâche. La collection offrira aux consommateurs le confort qu’ils recherchent, sans compromis sur le style.

Nous constatons un changement de tendance vers des vêtements plus confortables après la pandémie. Quels sont les autres changements dont l’industrie de la mode est susceptible d’être témoin ? Qu’est-ce que l’USP de la collection athleisure de Guess ?

Eh bien, l’industrie de la mode s’adapte définitivement au paysage post-pandémique. L’état actuel de la mode est le confort. Cela signifie que les vêtements confortables et esthétiques sont en train de devenir le mode de vie des consommateurs. Le travail à domicile sans aucune limitation a cultivé cet environnement adapté au multitâche.

Même au-delà de cela, le consommateur moderne est également devenu plus soucieux de sa santé, il veut prendre soin de son bien-être et de sa forme physique et l’athleisure lui facilite la tâche. Ils ont maintenant plus de choix de mode de créateurs à la fois confortables et élégants.

Manoj Kumar Nair, PDG, Gaurik Lifestyle

Nous proposons notre collection Athleisure cette saison automne/hiver pour répondre au même changement de tendance. Pendant trop longtemps, il y a eu quelques options restreintes pour les vêtements de sport dans notre pays. Ce dont les consommateurs ont besoin, c’est d’une approche plus tendance et centrée sur la mode des vêtements de sport que cette collection présentera. La collection Athleisure de Guess sera le pont entre le confort et le style et se trouve juste à la jonction de l’exclusivité.

Quelles seront les perspectives de l’industrie de la mode d’ici 2025 ? Qu’est-ce que cela signifie pour les marques qui entrent en Inde ?

Je pense que dans les années à venir, il sera essentiel pour une marque d’exploiter tous les canaux de communication avec ses consommateurs. Nous devons noter que même si la numérisation des achats a augmenté pendant la pandémie, la brique et le mortier sont là pour rester. Il permet à une marque de créer un environnement expérientiel pour le consommateur. Ainsi, l’un doit se compléter pour que la marque survive.

Un autre élément clé à observer dans les années suivantes est la révolution durable qui s’annonce. Les Millennials et la génération Z, qui représentent plus de la moitié des ventes de l’industrie, sont les porte-drapeaux de cette révolution et ils souhaitent s’associer à des marques qui alignent leurs valeurs sur des pratiques de fabrication respectueuses de l’environnement et durables. De plus, être respectueux de l’environnement et durable est plus qu’une simple décision commerciale, c’est une responsabilité morale.

Même chez Guess, nous transformons entièrement nos processus de production pour qu’ils soient plus durables et respectueux de l’environnement. Nous envisageons de recycler les déchets plastiques pour créer du fil et d’utiliser du coton biologique pour nos denims, en introduisant le processus Indigo Flow qui réduit la consommation d’eau pour les lavages de 70% tout en augmentant la pénétration de la teinture et en réduisant massivement l’utilisation de produits chimiques.

Pouvez-vous partager les plans d’expansion des affaires et la stratégie de vente au détail de Guess en Inde pour les exercices 21-22 ? Quelles sont les attentes ?

Selon la Retail Association of India, le secteur de la vente au détail a réalisé 93% des ventes pré-covid en février 2021. La taille du marché devrait atteindre près de 1,3 billion de dollars américains d’ici 2024. Les choses s’annoncent bien pour le secteur de la vente au détail en Inde. Chez GUESS, nous prévoyons d’atteindre la barre des 300 crores au cours des 5 prochaines années.

Guess est une marque de mode mondiale avec un héritage de près de quatre décennies dans la création de vêtements et d’accessoires avant-gardistes. Dans le cadre de notre stratégie d’expansion, la marque prévoit d’abord d’étendre la base aux villes métropolitaines de niveau 1 et de pénétrer lentement dans les métros de niveau 2, touchant les centres commerciaux les plus rentables pour la facilité de nos consommateurs. Ensuite, nous étudierons progressivement la possibilité d’approcher les micro-marchés et de lancer des magasins d’accessoires dans les petites villes qui proposeront nos catégories clés comme les sacs à main, les montres, etc.

Nous avons récemment ouvert notre premier magasin au DLF Mall of India, à Noida, et prévoyons d’ouvrir davantage dans des emplacements de choix à Mumbai et à Pune dans les mois à venir. L’objectif est de lancer plus de 10 magasins d’ici la fin de cet exercice.

Les sentiments du marché après la pandémie ont été assez soutenus en termes de commerce de détail. La demande des consommateurs a continué de s’améliorer après la deuxième vague qui ouvre la voie à notre entrée sur le marché indien.

