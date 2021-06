Les accessoires iMac gris sidéral d’Apple sont officiellement abandonnés, mais des alternatives existent

Suite à l’arrêt de l’iMac Pro plus tôt cette année, Apple a annoncé en mai qu’il arrêterait également les accessoires iMac gris sidéral. Ce jour est officiellement arrivé, et le Magic Keyboard, le Magic Trackpad et la Magic Mouse gris sidéral ne sont plus disponibles à la commande auprès d’Apple.

Comme l’a remarqué Appleosophy pour la première fois, le Magic Keyboard, la Magic Mouse et le Magic Trackpad gris sidéral ont été supprimés de la boutique en ligne d’Apple à partir de cette semaine. Maintenant, si vous allez acheter les accessoires Magic, vous ne verrez que l’option argent/blanc à la place.

Sur Amazon, le Magic Keyboard gris sidéral en anglais américain est épuisé, mais la Magic Mouse et le Magic Trackpad gris sidéral sont toujours disponibles à la commande sur la vitrine officielle d’Apple. Encore une fois, cependant, ceux-ci ne seront disponibles que jusqu’à épuisement des stocks.

Si vous êtes un fan d’Apple gris sidéral, il existe encore des alternatives de clavier gris sidéral qui peuvent s’associer parfaitement avec votre Mac ou votre iPad. L’un de nos favoris ici chez . est le Satechi Slim X3, qui présente un design rétroéclairé gris sidéral et une synchronisation multi-appareils. Nous sommes également de grands fans du Satechi X2, qui présente un design argent/noir.

Une option plus abordable avec une connectivité filaire vient du fabricant d’accessoires populaire Macally, qui vend également un clavier gris sidéral mince avec un pavé numérique. Il y a aussi le compact Satechi X1 qui coûte 60 $.

Avec le nouvel iMac M1 introduit en avril, Apple a également dévoilé une nouvelle version du Magic Keyboard avec Touch ID, ainsi que des versions colorées et légèrement repensées du Magic Trackpad et de la Magic Mouse. Ces accessoires, cependant, ne sont actuellement vendus qu’avec l’iMac M1 et ne sont pas disponibles séparément.

Le fait que ces accessoires gris sidéral soient abandonnés ne signifie pas nécessairement qu’un futur iMac ne sera pas disponible en gris sidéral. Au lieu de cela, nous nous attendons à ce que tout futur iMac gris sidéral inclue les dernières versions des périphériques d’Apple, avec Touch ID et d’autres modifications.

