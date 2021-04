Les accessoires Nomad AirTags font leurs débuts avec de nouveaux étuis pour iPad Pro

Après toute l’excitation de l’événement Apple Spring Forward d’aujourd’hui, Nomad se lance dans l’action en lançant une nouvelle collection de ses offres de cuir populaires. Avec ses tout premiers accessoires AirTags, dont un porte-clés en cuir et une sangle de lunettes, Nomad présente également une nouvelle série de coques pour le dernier iPad Pro. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails et comment vous pouvez verrouiller les remises de précommande.

En tête d’affiche de toutes les nouvelles annonces Nomad aujourd’hui, nous avons un aperçu de ses deux premiers accessoires pour les nouveaux AirTags. Le porte-clés en cuir, qui enveloppe le chercheur d’articles dans un cuir Horween thermoformé de qualité supérieure, donne le coup d’envoi. Complet avec un anneau en acier inoxydable, il vous permettra de fixer des AirTags sur vos clés. Ceux qui souhaitent verrouiller leur précommande se tiennent également pour économiser de l’argent, car Nomad a baissé le prix à 29,95 $ en baisse par rapport à son tarif de détail de 40 $. L’expédition est prévue pour le 20 juillet.

En plus d’appliquer ses styles de cuir habituels aux AirTags, Nomad lance également une nouvelle sangle de lunettes pour apporter ces mêmes fonctionnalités de suivi d’emplacement à vos lunettes de soleil. Le cordon se fixe à vos lunettes et s’associe à une capsule TPU légère pour l’AirTag lui-même, ce qui contribue à faire des lunettes de soleil égarées une chose du passé. Tout comme le porte-clés en cuir, la pré-commande du bracelet à lunettes fera baisser le prix à 29,95 $.

Nomad actualise également la gamme de coques iPad Pro

Plus tôt dans l’année, Nomad a actualisé sa gamme d’étuis pour iPad Air avec des offres en cuir, et fait aujourd’hui la même chose pour les iPad Pro qui viennent d’être annoncés. Il existe trois styles distincts disponibles pour les modèles 11 et 12,9 pouces, soulignés par deux versions différentes du populaire boîtier robuste de Nomad. Disponible en versions noire et marron rustique, la finition en cuir Horween protège votre iPad avec style. Le prix ici commence à 99,95 $ et monte à 119,95 $ en fonction du modèle d’iPad Pro que vous souhaitez habiller de cuir.

Nomad met également à jour son étui Rugged Folio pour les derniers iPad Pro, qui arrive avec une grande partie de la même chose que l’étui susmentionné, juste avec une protection supplémentaire pour l’écran. Disponible dans les deux mêmes styles de cuir, celui-ci commence à 149,95 $ pour le modèle 11 pouces et grimpe à 169,95 $ pour l’iPad Pro 12,9 pouces.

Pour ceux qui veulent le même design général mais peuvent vivre sans le cuir, il existe également deux nouvelles versions des étuis en PU Nomad. Disponible dans les deux formats standard Rugged Case et Rugged Folio, le prix commence ici à 89,95 $, offrant une grande partie des mêmes designs sans les matériaux de qualité supérieure

