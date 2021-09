Les accessoires pour Galaxy Z Fold 3 : changent-ils l’expérience utilisateur ? | La technologie

Les nouveaux produits pliables de Samsung commencent à arriver dans les magasins et représentent une nouvelle façon de consommer du contenu sur grand écran, sans avoir à transporter un smartphone trop volumineux dans votre poche.

Il y a quelques semaines, nous avons analysé le Samsung Galaxy Z Fold 3 –analyse– qui, à notre avis, est le plus disruptif de la marque pour combiner un Écran de 6,2 pouces avec l’un des 7,6 pouces lorsqu’il est déployé.

Cela signifie transporter un appareil de taille similaire à un smartphone dans votre poche et, lorsque vous en avez besoin, utiliser un écran utile plus proche de celui d’une tablette.

Nous avons pu tester le premiers accessoires que la marque sud-coréenne a conçus pour ce Galaxy Z Fold 3. Nous vous disons s’ils en valent la peine et améliorent l’expérience d’utilisation de ce smartphone particulier, ou au contraire, cela l’aggrave.

Flip Cover : c’est la coque chargée de protéger le Galaxy Z Fold 3

De nombreux utilisateurs hésitent à protéger leurs mobiles avec des housses ou des housses, soit pour préserver leur esthétique, soit pour un simple confort, car ces étuis ont tendance à augmenter en taille.

Cependant, lorsqu’il s’agit d’un smartphone dont le prix est aussi élevé que le Galaxy Z Fold 3, la protection de cet investissement prend une autre tournure.

Les conception de pliage particulière du Galaxy Z Fold 3 rend difficile la protection de tous ses composants en conditionnant fortement la forme et le style du boîtier.

En substance, le Couvercle rabattable Il se compose d’une base rigide qui est ancrée à l’arrière du mobile, recouvre la charnière d’une zone flexible dans laquelle l’espace est utilisé pour ancrer le S-Pen et se termine par un couvercle rigide qui recouvre le Écran extérieur du Galaxy Z Fold 3.

En plus de sa fonction évidente de protéger la vitre arrière et la vitre avant des petites rayures accidentelles au quotidien, la Coque Galaxy Z Fold 3 il compense également la saillie du module de caméra.

Cela signifie que, lorsqu’il est utilisé sur une table ou une surface plane, le mobile s’arrête de bouger à chaque pression tout en protégeant le verre des objectifs de la caméra de la surface de contact.

Comme le mobile pliable de la marque a été conçu, cet étui est un Accessoire indispensable pour garder le S-Pen près du mobile sans le perdre. Cependant, il n’offre pas la meilleure ergonomie pour l’utiliser et présente quelques problèmes que Samsung devrait résoudre.

Le premier d’entre eux est que, lorsque vous ouvrez l’écran avec l’étui allumé, le capot avant sort du côté gauche du Galaxy Z Fold. Cela éloigne le bord du téléphone de la main de l’utilisateur, le rendant difficile à tenir et le rendant plus instableSurtout si vous êtes droitier et que vous utilisez le S-Pen.

Samsung a perdu une occasion en or en intégrant un système magnétique dans le couvercle de l’étui qui recouvre l’écran extérieur, afin qu’il ne se détache pas lorsque le smartphone est plié et s’ouvre avec une certaine facilité comme c’est le cas avec ce modèle.

De plus, la flexibilité de la partie charnière aurait également pu être utilisée pour transformer le boîtier en support pour maintenir le smartphone en position verticale ou légèrement inclinée, car certains étuis de type livre comme celui-ci le sont déjà Étui à rabat pour Galaxy Z Fold 3.

Bref, c’est encore un option utile pour garder le S-Pen près du mobile, mais il ne se distingue pas spécialement par un design qui offre des fonctionnalités supplémentaires.

S-Pen Fold Edition, un S-Pen plus délicat spécifique aux mobiles pliables

L’écran des mobiles pliables expose la dalle tactile et ils n’ont pas la protection supplémentaire d’un verre blindé rigide comme le reste des smartphones.

Cela signifie que, jusqu’à l’arrivée du Galaxy Z Fold 3, les stylos numériques ne pouvaient pas être utilisés dessus car il y avait un risque d’endommager l’écran.

L’une des nouveautés du nouveau pliage de la société sud-coréenne a été d’incorporer un Écran plus puissant avec le revêtement Ultra Thin Glass de Samsung, ce qui lui a permis d’avoir un soutien pour utiliser l’édition S-Pen Fold dans un premier temps, et l’arrivée prochaine du S Pen Pro.

La seule nuance est que, comme il s’agit d’un écran sans verre blindé, il est nécessaire d’utiliser un S-Pen spécialement adapté avec un embout en caoutchouc plus flexible et rétractable qui absorbe la pression lors de l’écriture sur l’écran l’empêchant d’être marqué.

A part ça, le S-Pen est un stylo numérique exactement le même que le S-Pen qui existait déjà pour les téléphones du Gamme Samsung Note, activant certaines fonctions automatiques lorsqu’il est placé près de l’écran.

Les S-Pen est un allié clé de l’expérience utilisateur, bien au-delà de ce qu’il était censé utiliser dans la gamme Galaxy Note en raison de l’augmentation de la productivité qui implique de pouvoir écrire et sélectionner à la main sur un écran de 7,6 pouces comme celui que cet appareil monte.

La l’avantage le plus évident est la facilité de prendre des notes, des notes ou de créer des diagrammes rapidement, ainsi que de vous divertir en dessinant comme vous le feriez dans un cahier, mais sans avoir à vous soucier de le numériser pour le partager avec d’autres.

Rapprochez simplement le stylet de l’écran, appuyez sur le bouton S-Pen ou appuyez sur l’icône. Commandement aérien qui apparaît sur le côté droit de l’écran.

D’autre part, le S-Pen peut remplacer complètement le clavier conventionnel écrire les recherches et les textes de votre propre main. Le système de reconnaissance d’écriture manuscrite du Galaxy Z Fold 3 reconnaît l’écriture manuscrite et la convertit en texte modifiable pouvant être utilisé dans les applications.

Un autre aspect que nous avons aimé dans le Expérience d’utilisation du Galaxy Z Fold 3 Avec le S-Pen, il s’agit de la gestion du multi-fenêtre, l’une des grandes améliorations apportées par la nouvelle version de One UI 3.0, qui permet d’adapter les fenêtres à l’écran interne du pliage Samsung.

En ayant une pointe plus fine, le S-Pen vous permet de déplacer, zoomer et ajuster les fenêtres plus précisément qu’en le faisant avec les doigts, et en accélérant considérablement l’efficacité lors de l’utilisation simultanée de plusieurs fenêtres sur l’écran.

Dans ce sens l’expérience d’utilisation du Galaxy Z Fold 3 avec le S-Pen gagne de nombreux entiers, mais j’aurais gagné beaucoup plus si le stylet et le smartphone avaient des zones magnétiques pour laisser le crayon à portée de main lorsqu’il n’est pas utilisé.

Oui le Flip Cover a un réceptacle pour le S-Pen Il peut convenir au transport, mais il est situé à l’arrière et hors de vue de l’utilisateur, ce qui fait que le premier réflexe lorsque vous l’avez déjà utilisé est de le chercher à côté du smartphone.

Finalement, les deux accessoires ajoutent des avantages à l’expérience utilisateur, mais pas dans la même mesure. Dans le cas du S-Pen, l’amélioration est plus notable, améliorant la précision lors de l’interaction avec l’écran et fournissant cette touche intuitive que fournit l’écriture manuscrite.

Cependant, Samsung a manqué de cette intégration que nous avons vue dans des modèles comme le Samsung Galaxy Note, où le S-Pen, littéralement, était une extension du smartphone.

Le Flip Cover de protection est utile pour compenser ce manque d’intégration du S-Pen que nous avons mentionné, offrant un support pour transporter le stylet en toute sécurité tout en protégeant le smartphone, mais ce n’est pas le design le plus brillant de Samsung et peut être amélioré.