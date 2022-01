Les accidents d’un pilote de Formule 1 en 2021 ont coûté plus de 38 millions d’euros

La Formule 1 est un sport coûteux, avec les voitures de course les plus avancées sur le plan technologique, des pilotes d’élite et des opérations complexes. Ensuite, vous avez les crashs, alors combien cela a-t-il coûté aux équipes en 2021 ?

F1maximaal a publié une liste détaillée des coûts d’accident pour chaque pilote cette saison, et en faisant un calcul rapide, les dommages causés par les 20 meilleurs pilotes au monde ont ajouté environ 38 millions d’euros aux budgets des équipes. Et avec les plafonds budgétaires étant une chose en F1 de nos jours, les coûts des accidents doivent être pris en compte.

Tous les pilotes n’ont pas coûté autant à leurs équipes que les autres, certains d’entre eux l’ont gardé propre tandis que d’autres ont fait faire une hémorragie à leurs équipes cette année.

Mick Schumacher remporte les « grands honneurs »

C’est un débutant, et il ne faut pas oublier qu’il conduisait cette voiture Haas maléfique et sous-développée. Néanmoins, le jeune Mick a donné à Guenther Steiner un mal de tête d’une valeur de 4,2 millions d’euros, le plaçant en tête de cette liste infâme, avec son coéquipier recrue Nikita Mazepin à la huitième place ajoutant 2,46 millions d’euros supplémentaires aux douleurs de Haas.

Le deuxième pilote le plus cher était Charles Leclerc de Ferrari, le Monégasque était responsable de 4 millions d’euros de dommages à la voiture, son accident à Monaco à la fin des qualifications a probablement coûté plus que de l’argent, car une victoire était à l’ordre du jour pour la jeune Ferrari. conducteur ce week-end.

Max Verstappen a peut-être remporté la couronne des pilotes de F1 de cette année, mais cela n’a pas été bon marché car son décompte des coûts d’accident était de 3,88 millions d’euros, ce qui le place troisième au classement général, avec Copse et Monza qui viennent immédiatement à l’esprit, alors que vous ne pouvez pas blâmer le Néerlandais pour Bakou.

Mais selon toute vraisemblance, Christian Horner oubliera tout cela en regardant le trophée de Verstappen dans le cabinet Red Bull à chaque fois qu’il entrera dans le QG de l’équipe à Milton Keynes.

Nicholas Latifi, quatrième, a coûté à Williams 3,11 millions d’euros d’accidents, son plus tristement célèbre étant lors de la finale à Abu Dhabi, pour laquelle le pilote canadien a été victime d’intimidation à tort sur les réseaux sociaux, car il aurait joué un rôle dans le Résultat chaotique du championnat.

Le meilleur « ailier » du sport, Valtteri Bottas a terminé cinquième du classement avec 2,71 millions d’euros, son accident à Imola avec George Russell étant un contributeur majeur à ce chiffre, mais aidant son équipe à remporter leur huitième titre consécutif des constructeurs, avec l’argent qui vient avec, devrait compenser.

En dehors du top cinq, mais toujours dans les sept chiffres

Le coût des accidents cette année a été tel que les 14 meilleurs pilotes de cette liste ont causé des coûts d’accident à sept chiffres à leurs équipes, Lance Stroll coûtant à son père 2,68 millions d’euros et sixième, suivi de la recrue de l’année de Grandprix247, Yuki. Tsunoda à la septième place, faisant gagner à son équipe 2,61 millions d’euros.

Comme mentionné, Mazepin, en huitième position, a coûté à son équipe – et à son père – 2,46 millions d’euros, suivi de Kimi Raikkonen, aujourd’hui à la retraite, qui a créé 1,95 million d’euros de dommages de voiture pour Alfa Romeo en guise de cadeau d’adieu.

George Russell, qui était la deuxième partie impliquée dans l’accident d’Imola susmentionné de Bottas, a coûté à Williams 1,84 million d’euros supplémentaires, prenant la dixième place, ce à quoi il devrait faire plus attention en 2022 dans sa nouvelle équipe Mercedes.

Carlos Sainz a coûté 1,75 million d’euros à la Scuderia pour s’habituer à sa nouvelle voiture, mais s’est rattrapé avec son impressionnante première saison en rouge. Il a terminé 11e et devançant un autre pilote impressionnant, Lando Norris, qui a terminé 12e pour un coût de 1,45 million d’euros à Zak Brown.

Finaliste du championnat de cette année, Lewis Hamilton a coûté à Mercedes 1,23 million d’euros après sa bagarre de toute la saison avec Verstappen, une facture que Toto Wolff aurait été heureux de payer pour son pilote vedette, qui était 13e sur cette liste devant l’impressionnant Pierre. Gasly est 14e avec un crash tag de 1,11 million d’euros.

Les plus rentables

En entrant dans les six chiffres, Sergio Perez mène ce peloton à la 15e place et un coût de réparation de 939 000 € sur sa RB16B, dont Helmut Marko ne se plaindra pas, après l’impressionnant travail d’équipe de Checo en Turquie et à Abu Dhabi.

En 16e se trouve l’ancien pilote de F1 Antonio Giovinazzi qui a coûté à son équipe 854 000 € de dommages à la voiture, devant Daniel Ricciardo qui, malgré ses difficultés cette année, était 17e et le pied léger sur son MCL25M, coûtant 713 000 € à l’équipe de Woking. , alors que Sebastian Vettel occupait la 18e place, s’occupant de son « Honey Ryder », ne coûtant pas à son équipe plus de 660 000 € de réparations.

Les meilleurs pilotes qui n’ont pas coûté de gros problèmes financiers à leur équipe étaient la paire alpine de Fernando Alonso et Esteban Ocon, respectivement 19e et 20e avec un coût combiné de 595 000 € pour l’équipe de France.

Voir le tableau ci-dessous pour les coûts détaillés par conducteur.

Coûts de l’accident du pilote de F1 en 2021