Les acclamations festives ne stimulent pas l’emploi, les emplois en baisse de 5,5 millions en octobre

Mahesh Vyas, directeur général et PDG de CMIE, a cependant trouvé étrange que la baisse de 5,5 millions de l’emploi en octobre s’accompagne d’une augmentation massive de 5,3 millions de personnes qui se sont déclarées employées comme « hommes d’affaires ».

Une baisse presque constante du taux de chômage depuis le récent pic observé en mai avait inspiré les observateurs du marché du travail, mais les chiffres d’octobre ont démenti leurs attentes. Le mois de fête a vu l’emploi global du pays baisser de 5,5 millions à 400,8 millions, indiquant que le marché du travail reste sombre et incertain.

Selon le Centre de surveillance de l’économie indienne (CMIE), le taux de chômage est passé à 7,8% en octobre, contre 6,9% en septembre. Le taux d’activité a également chuté à 40,4 % en octobre contre 40,7 % en septembre.

En septembre, l’emploi du pays avait augmenté de 8,5 millions à 406,2 millions, le niveau le plus élevé depuis que Covid-19 a frappé le pays en mars 2020. Alors que le taux de chômage urbain est tombé à 7,38 % en octobre, le plus bas en trois mois, le taux de chômage rural a augmenté à un sommet de quatre mois de 7,91 %.

« C’est étrange parce que ce n’est pas le meilleur moment pour démarrer une entreprise en Inde. La demande est faible et l’utilisation des capacités est faible. Les revenus des ménages sont largement déprimés. En octobre, moins de 10 % des ménages ont signalé une augmentation de leurs revenus par rapport à il y a un an, et 40 % ont signalé une baisse en termes nominaux. Les autres n’ont signalé aucun changement », a écrit Vyas dans un article récent.

Cependant, certains prestataires de services au personnel ne souscrivent pas à ce point de vue et brossent un tableau plutôt rose du scénario de l’emploi.

L’augmentation de l’emploi en tant qu’hommes d’affaires observée en octobre 2021 est probablement le simple reflet de conditions d’emploi difficiles et non une augmentation de l’entrepreneuriat réel et durable, a estimé Vyas. Les personnes qui ne peuvent pas trouver d’emplois acceptables ont recours au travail indépendant.

« Cela ressort clairement du fait que si l’entrepreneuriat indépendant augmente, l’emploi global ne l’est pas. Au contraire, l’augmentation de 5,3 millions de l’emploi des hommes d’affaires en octobre s’est accompagnée d’une baisse de 19,6 millions de l’emploi des journaliers et des petits commerçants. De toute évidence, les conditions d’emploi restent sombres malgré cette curieuse augmentation de l’entrepreneuriat », a déclaré Vyas.

Cependant, RP Yadav, président-directeur général de la société Genius Consultants, a déclaré: Toutes les entreprises fournissant des services de dotation connaissent une demande accrue de main-d’œuvre pour le recrutement permanent et temporaire dans tous les secteurs.

À ce stade, il n’y a pas de secteur qui ne connaisse pas une demande accrue de main-d’œuvre. En fait, nous avons du mal à fournir de la main-d’œuvre. Tous nos clients sont après nous. C’est un très bon scénario maintenant. Le numéro CMIE dépasse ma compréhension.