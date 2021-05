Les accords commerciaux du Brexit pour déclencher le boom des exportations – les leaders du secteur font l’éloge des projets du PTPGP de Truss | Politique | Nouvelles

Le PTPGP bénéficierait de l’implication britannique des revendications d’un expert commercial

Plus tôt cette année, la secrétaire au Commerce international, Liz Truss, a officiellement demandé au Royaume-Uni d’adhérer à l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (PTPGP). L’accord de libre-échange est composé de 11 pays autour du Pacifique et a représenté plus de 111 milliards de livres sterling du commerce britannique en 2019.

Cet après-midi, les chefs d’entreprise ont salué les opportunités que le nouvel accord commercial offrirait pour l’exportation de services britanniques et la possibilité d’influencer les règles commerciales à travers le monde.

Donnant des preuves aux députés, Lucy Monks, du Royal Institute of British Architects, a déclaré: “Les architectes britanniques sont une exportation nette, ils sont ouverts aux quelques exportateurs nets d’architecture dans le monde, et ont donc un réel intérêt à voir comment les accords commerciaux se déroulent. “

S’adressant au Comité des accords internationaux, Konrad Shek de l’Association de la publicité a ajouté: “En 2020, selon les derniers chiffres de l’ONS – donc sous réserve de révision – nous avons exporté un peu plus de 360 ​​millions de livres sterling de services publicitaires vers les pays du PTPGP.”

Il a déclaré que si environ 2 milliards de livres d’exportations étaient destinées à l’UE, l’adhésion au PTPGP ouvrirait de nouvelles opportunités aux entreprises.

“Le PTPGP ressemble beaucoup à une pièce géopolitique, je pense que les principaux avantages de faire partie d’un club sont que cela pourrait influencer le commerce dans la région Asie-Pacifique dans les années à venir”, a ajouté M. Shek.

«Nous sommes très favorables, je pense que cela donne au Royaume-Uni une meilleure visibilité dans la région Asie-Pacifique.

“Je pense que le PTPGP bénéficiera également de l’adhésion du Royaume-Uni.”

Sabina Ciofu, responsable de l’UE et de la politique commerciale chez techUK, a également déclaré que l’adhésion du Royaume-Uni au groupe serait un coup de pouce pour le PTPGP avec les avantages de l’adhésion de la Grande-Bretagne dans les deux sens.

Elle a déclaré: «Le Royaume-Uni sera la deuxième économie de ce groupe et je pense que ce sera vraiment important pour le groupe car cela créera potentiellement plus d’opportunités d’expansion.

«Ce sera le premier pays hors de la région à adhérer et je pense que cela créera davantage de conversations autour du bloc.

“Je pense que le groupe du PTPGP gagnerait à avoir le Royaume-Uni à bord.”

Décrivant les avantages pour les entreprises britanniques, elle a ajouté: «C’est vraiment un exercice géopolitique de rejoindre le club des pays qui ont certaines des dispositions commerciales les plus numériques au monde. Je pense que c’est la vraie valeur de cet accord.

«Nous avons vu les exportations de technologie vers les pays du PTPGP croître d’année en année au cours des six ou sept dernières années.

“C’est une période très excitante et nous soutenons largement l’adhésion du Royaume-Uni au PTPGP, nous en sommes depuis les premières conversations sur ce sujet en 2018 et nous pensons que cela créera de très bonnes opportunités pour le secteur technologique britannique.”

Le bloc est composé de l’Australie, du Brunei, du Canada, du Chili, du Japon, de la Malaisie, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, du Pérou, de Singapour et du Vietnam, et est l’une des zones de libre-échange à la croissance la plus rapide au monde.

Le PTPGP devrait dépasser le marché unique de l’UE dans les années à venir.

Plus tôt cette année, Mme Truss a qualifié l’adhésion au bloc commercial de priorité pour la Grande-Bretagne après le Brexit.

Mme Truss a déclaré: “Les avantages sont là pour voir, s’il s’agit d’un accès plus profond à près de 9 billions de livres sterling de PIB couvert par ses membres, les règles d’origine modernes, le commerce libre de droits de 95% sur les marchandises échangées entre les membres, des voitures à fruits de mer, ou les normes modernes en matière de services, de données et de commerce numérique.

«Ces normes modernes joueraient sur les atouts du Royaume-Uni en tant que plaque tournante mondiale du commerce des services et des technologies.

«Nous sommes déjà le deuxième exportateur mondial de services et le troisième au monde pour les réussites de la« licorne technologique »d’un milliard de dollars.

“Ensemble, nous pouvons contribuer à établir la norme pour le commerce au 21e siècle, promouvoir des normes plus élevées dans le commerce vert et faire pression sur l’Organisation mondiale du commerce pour qu’elle se réforme.”