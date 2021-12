Les accords de Premier League de janvier devraient se produire alors que Newcastle se rapproche de Kieran Trippier, Aaron Connolly se rapproche du prêt de Middlesbrough et Everton cherche à terminer le transfert de Vitaliy Mykolenko

Les clubs de Premier League ne sont plus qu’à quelques jours de pouvoir ajouter à leurs équipes lorsque la fenêtre de transfert de janvier s’ouvrira en 2022.

Le marché de la mi-saison est toujours une période mouvementée pour les clubs de haut niveau, car les équipes cherchent à renforcer leurs rangs pour la seconde moitié de la campagne.

Et compte tenu des difficultés actuelles du club à lutter contre la crise de Covid, il y a toutes les chances que la plupart des managers saisissent l’opportunité de grossir leurs rangs.

talkSPORT.com examine cinq accords qui devraient être conclus le mois prochain…

Kieran Trippier

Newcastle espère faire de Trippier sa première signature sous son nouveau propriétaire, le club cherchant à conclure plusieurs autres accords.

Le manager Eddie Howe pourrait avoir l’arrière droit de l’Atletico Madrid dans son équipe dès le 3 janvier pour aider à conjurer la menace de relégation.

Trippier, qui était fortement lié à Manchester United lors de la fenêtre de transfert de l’été 2021, devrait être le premier nom à franchir la porte de St James ‘Park avec des pourparlers à un stade avancé, selon The Telegraph.

Les Magpies sont prêts à faire de Trippier, qui a six mois à courir sur son contrat avec l’Atletico Madrid, leur joueur le mieux payé.

Kieran Trippier est en route pour Newcastle dans le cadre d’un accord de 25 millions de livres sterling Vitaliy Mykolenko

Everton est sur le point d’annoncer la signature de l’arrière gauche ukrainien, son actuel manager du Dynamo Kiev confirmant qu’un accord a été conclu.

Le joueur de 22 ans devrait déménager de 17 millions de livres sterling dans le Merseyside en janvier, avec des doutes majeurs sur l’avenir de la star actuelle Lucas Digne.

«Je suis heureux qu’un jeune joueur de mon équipe déménage maintenant à Everton. Je veux dire Mykolenko », a-t-il déclaré à UA Football.

« Un autre footballeur de 18-19 ans prendra sa place. Les autres en défense ont 19-20 ans. Par conséquent, nous continuons à jouer comme une très jeune équipe.

« Ils doivent travailler beaucoup plus dur que les expérimentés. »

Mykolenko a représenté l’Ukraine à l’Euro 2020, aidant sa nation dans sa course aux quarts de finale Aaron Connolly

L’attaquant de Brighton se rapproche d’un prêt à Middlesbrough de Chris Wilder, selon le Daily Mail.

Le rapport ajoute que le patron de Boro, Wilder, souhaite que le joueur de 21 ans renforce son attaque alors qu’il cherche à obtenir une promotion du championnat cette saison.

Les pourparlers avancent entre les deux clubs pour Connolly, dont les deux seuls buts cette campagne sont survenus lors de la Coupe Carabao en septembre.

L’international de la République d’Irlande a eu des problèmes de forme physique et de forme et s’est retrouvé derrière Neal Maupay et Danny Welbeck dans l’ordre hiérarchique.

Connolly a trouvé des opportunités difficiles à saisir pour Brighton cette saison Ainsley Maitland-Niles

La star défavorisée d’Arsenal est sur le point de rejoindre la révolution rom de Jose Mourinho.

Le milieu de terrain polyvalent a lutté pour le temps de jeu sous Mikel Arteta cette saison après son retour d’un prêt à West Brom la saison dernière.

Everton a échoué dans un swoop estival pour Maitland-Niles, qui serait prêt à rejoindre Tammy Abraham pour passer du côté de la Serie A.

Il n’a débuté que deux fois en Premier League jusqu’à présent cette campagne et n’a plus joué aux Emirats depuis novembre.

Maitland-Niles a été lié à un transfert à Roma Anthony Martial

Man United a rejeté une offre de prêt de Séville pour le Français, mais un accord semble toujours probable avec Martial si désireux de quitter Old Trafford.

Martial, qui gagnerait 200 000 £ par semaine à Old Trafford, a déclaré au manager Ralf Rangnick qu’il souhaitait partir afin d’avoir plus de temps de jeu ailleurs.

Cependant, selon plusieurs rapports, Séville n’a proposé de payer que la moitié du salaire de Martial dans le cadre de l’offre de prêt de six mois et United ne serait pas disposé à accepter ces conditions.

L’attaquant français est devenu un joueur marginal ces dernières années, ne faisant que deux départs en Premier League cette saison et seulement quatre dans toutes les compétitions.

