Les accords militaires de Unity soulèvent des préoccupations éthiques pour les travailleurs – Rapport

Vous connaissez probablement Unity en tant que moteur de jeu populaire, mais Unity Technologies, la société à l’origine de l’outil, ne se contente pas de gagner de l’argent auprès des développeurs de jeux en herbe et établis. Il travaille également sous contrat avec diverses entités en dehors du jeu, y compris le gouvernement et, surtout, le ministère de la Défense. Selon un long rapport de Vice publié aujourd’hui, certains employés ne sont pas impliqués dans l’intégralité de ce travail. Certains ne sont même pas informés que leurs propres efforts sont consacrés à ces contrats.

Imaginez que vous aidez simplement à créer des jeux vidéo, pour découvrir que votre travail est également en train de devenir la guerre.

Si vous avez joué à des jeux vidéo, vous avez probablement déjà rencontré Unity, car son produit principal a été utilisé pour tout créer, de Cities: Skylines à Fall Guys à Dream Daddy: A Dad Dating Simulator. La société, qui a été fondée en 2005, est entrée en bourse à la Bourse de New York l’année dernière et est actuellement évaluée à 33 milliards de dollars. Plus tôt ce mois-ci, Unity a acheté Parsec, la plate-forme de streaming de jeux, pour 320 millions de dollars.

S’adressant à trois anciens et actuels employés d’Unity, qui ont tous obtenu l’anonymat par crainte de représailles, Vice a appris qu’une grande partie des contrats de l’entreprise concernaient la programmation de l’intelligence artificielle (IA). Une grande partie de cela est officiellement menée par le département « GovTech » de Unity, mais comme une partie du travail de l’entreprise traverse des départements, cela signifie que certains employés pourraient travailler sur une technologie qui aide à d’autres initiatives militaires sans même savoir qu’ils le font.

Vice a trouvé plusieurs accords signés avec le ministère de la Défense, dont deux contrats à six chiffres pour des « prototypes de modélisation et de simulation » avec l’US Air Force. Apparemment, lors d’une réunion à mains nues d’Unity plus tôt cette année, la société n’a pu nommer qu’un seul contrat GovTech qui n’était pas avec le ministère de la Défense.

“Cela devrait être très clair lorsque les gens entrent dans la partie initiative militaire d’Unity”, a déclaré l’une des sources anonymes de Vice, faisant écho à un sentiment apparent de l’ensemble de l’entreprise.

Le PDG John Riccitiello (oui, le même gars qui dirigeait EA… deux fois) a répondu aux employés via Slack interne de Unity et a promis une réunion à tous les employés demain.

« Que je travaille ou non directement pour l’équipe gouvernementale, je responsabilise les produits qu’ils vendent. Voulez-vous utiliser vos outils pour attraper les méchants ? Peut-être que nous ne devrions pas nous efforcer de définir qui sont les méchants », a déclaré une source à Vice, dont vous pouvez lire le rapport ici.