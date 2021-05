Les accusations de la presse française contre Neymar

10/05/2021 à 12:23 CEST

Neymar est au centre de toutes les critiques après la semaine noire du PSG. Eliminé de la Ligue des champions et avec les chances de remporter le championnat sérieusement compromises, la presse française est très critique envers le brésilien.

Quelques critiques qui viennent après avoir annoncé son renouvellement avec le PSG et qui empêcheront un nouveau feuilleton avec le Barça. Le Brésilien était le protagoniste du match nul du PSG le dernier jour, un résultat qui a été un sérieux revers pour les Français.

L’une des critiques les plus récurrentes de Neymar a été son individualisme. L ‘Équipe a déclaré: “Il errait entre les lignes sans dynamisme” et a ajouté “Neymar s’est amusé seul, oubliant ses coéquipiers. Son but, le huitième en 16 matches de Ligue 1, ne cache pas sa production, clairement insuffisante.”

Le Parisien, quant à lui, a également critiqué le manque d’effort du Brésilien lors du dernier match, assurant qu’il a joué “en chaussettes”. C’était aussi très dur ‘RMC Sport’, qui remettait en cause l’autonomie qui est donnée au Brésilien en voyant les résultats du PSG.

“Il y a des joueurs qui doivent prendre leurs responsabilités. Comment un gars comme Neymar peut-il vivre une semaine aussi catastrophique? Nous ne pouvons pas continuer à dire” le génie brésilien “,” l’artiste “.” Le top-3 mondial “, le” futur ” Ballon d’Or ‘& rdquor;.