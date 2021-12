Les accusations de meurtre contre Rebecca Haynie et Donald K. Phillips sont rejetées

Un juge de Géorgie a libéré cette semaine deux suspects dans une affaire de meurtre non résolue de toute poursuite future, publiant une réprimande cinglante contre la dépendance apparente de l’État à une véritable série télévisée sur le crime pour prolonger le processus judiciaire. Juge de la Cour supérieure Gil McBride mercredi a rejeté les charges contre Rebecca Haynie et Donald K. Phillips, sept ans après leur arrestation pour le meurtre en 2004 de l’ex-mari de Haynie, Kirby Smith.

Les procureurs avaient précédemment décidé de rejeter les accusations en cours contre Haynie et Phillips, concédant que l’État manquait de preuves pour les condamner au procès, mais ils ont également cherché à garder l’option d’une nouvelle inculpation sur la table. Dans une décision radicale, le juge McBride a écrit que « justice différée est justice refusée » – rejetant catégoriquement la demande de l’État et rejetant les accusations contre Hayne et Phillips « avec préjugé », ce qui signifie que le couple ne peut pas être réinculpé du meurtre de Smith.

« L’État a disposé de vastes ressources publiques et de nombreuses occasions de porter cette affaire en justice au cours des dix-sept ans environ qui se sont écoulés depuis le meurtre à l’origine de ces accusations et sept ans depuis que les accusés ont été arrêtés pour la première fois pour ce crime », a-t-il écrit dans une commande de six pages.

« L’État n’a pas droit à un nombre infini de délais pour une réévaluation sans fin de preuves qui auraient dû être présentées devant un jury depuis longtemps. Toutes les personnes concernées par cette affaire ont droit à la finalité, ce que la Cour visait à atteindre avec son ordonnance du 28 octobre 2021 et qu’elle réalisera maintenant avec cette ordonnance. »

McBride, qui a précédemment jugé l’accusation « d’outrage délibéré » pour son incapacité à partager la découverte avec les accusés sans « excuses ou explications satisfaisantes », a également reproché à l’État d’avoir poursuivi les accusations, laissant entendre que c’était au moins en partie dû à les suspects arrêtés dans la véritable émission policière « Cold Justice ».

« Il est douteux que les accusés aient jamais été inculpés sur la base du dossier de cette affaire en l’absence d’intérêt d’un studio de divertissement californien 10 ans après que le crime a été commis », a écrit McBride. «Ce studio de divertissement, qui profite d’allégations scandaleuses et n’a aucune charge de preuve devant un tribunal, a depuis refusé de coopérer avec le tribunal dans cette affaire. Cet ordre est le résultat qui résulte naturellement lorsque l’enquête médico-légale et la recherche de la vérité sont confondues avec le divertissement. »

L’affaire est passée par trois procureurs différents. Les accusations ont été portées à l’origine par Julia Slater, qui a également pris la décision d’inclure l’émission de télévision, selon WRBL, filiale de Columbus CBS. Mark Jones, qui plus tôt cette année a été inculpé de neuf crimes pour faute professionnelle, puis a porté les accusations de meurtre qualifié devant l’actuel procureur par intérim Sheneka Terry a proposé de classer l’affaire sans préjudice.

McBride a ciblé Slater et Jones avec sa colère, affirmant que Terry et l’équipe actuelle de procureurs « ont hérité d’une affaire gravement compromise par les actions de leurs prédécesseurs ».

Kirby Smith avait 50 ans le matin du 8 mars 2004 lorsqu’il a été retrouvé mortellement touché à la tête et au torse au Kirby’s Speed ​​Shop, selon le Ledger-Enquirer. Les détectives auraient cru qu’il avait été tué la nuit précédente, mais il n’y avait aucune preuve d’effraction ou de vol. Haynie est devenue une personne d’intérêt potentielle parce qu’elle et Smith seraient au milieu d’un divorce litigieux et que Phillips serait son amant. Les procureurs ont allégué que Phillips a tiré sur Smith à la demande de Haynie, mais les arrestations n’ont été effectuées que lorsque « Cold Justice » est intervenu plus d’une décennie plus tard.

Lisez la décision ci-dessous.

[image via WRBL screengrab]

